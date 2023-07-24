Скільки ще може тривати війна в Україні: експерт про ситуацію на фронті

Українська армія продовжує спроби прорвати російську оборону, проте це буде важкий і тривалий процес, це гра на виснаження супротивника і очікування його кризи, розповів польському виданню PAP військовий аналітик та журналіст Маріуш Цельма.

«В умовах, які ми маємо, тобто, незважаючи ні на що, на обмежену кількість важкої військової техніки з українського боку, відсутність винищувачів і переваги в повітрі, а також на глибоку і досить добре організовану російську оборону, відбувається те, що можливо. Українці атакують першу лінію оборони переважно артилерією і точково б'ють в тил, щоб знищити російську артилерію, логістику і командування, — говорить Маріуш Цельма в інтерв'ю. — Оборонятися завжди легше, ніж наступати. Крім того, заміновані ділянки перед передовою лінією оборони створюють величезну проблему для українських військ, які, втім, навесні отримали пропорційно більше легкої бронетехніки, ніж важкої і спеціалізованої техніки».

Тактику України в цій ситуації, за його словами, слід вважати «цілком раціональною» і такою, що полягає в атаках, спрямованих на ослаблення, нейтралізацію або, бажано, знищення російських сил, з максимальним залученням на окремих ділянках фронту.

«Ми бачимо в основному численні артилерійські обстріли з більш рідкісними виходами механізованої та мотопіхоти, завданням якої є розвідка і оцінка ефективності власного артилерійського вогню, а не надія на швидке просування вперед — це поки що не видається можливим», — додає він.

На даний час ЗСУ перетнули перші передові лінії оборони в кількох місцях. До прориву або переривання цих головних ліній, ймовірно, ще далеко. Це скоріше тактика гри на ослаблення, втомлення противника і очікування його кризи, додає експерт.

«Окупанти будували лінії оборони в Запоріжжі протягом місяців окупації. У найпростіших термінах це виглядає так: за широкими мінними полями — перша, передова лінія оборони. Потім йде основна лінія, теоретично найкраще укріплена, а за нею третя лінія, яку можна назвати тиловою. Все це означає, що на українську сторону чекає складна боротьба, особливо з відносно невеликою кількістю важкої техніки і коротким періодом підготовки», — зазначає він.

Ситуацію можуть покращити касетні боєприпаси, отримані від США, які дозволяють більш ефективно атакувати російські позиції.

«Це ракети, що складаються з вісімдесяти зарядів вагою близько півкілограма кожен, що дозволяють накривати вогнем більшу площу за один раз», — пояснює співрозмовник PAP.

Нестача бойових літаків є головною проблемою для українців, оскільки, за словами експерта, неможливо говорити про ефективний наступ без переваги в повітрі, наземні операції критично потребують цієї підтримки.

«Якби Україна мала, наприклад, F-16, вона могла б ефективніше протидіяти російським літакам, які скидають такі бомби на відстані. Боротьбу з авіацією могли б взяти на себе наземні системи, такі як Patriot, але вони не знаходяться близько до лінії фронту, бо захищають міста».

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