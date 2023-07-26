Полив, підживлення, профілактика: як доглядати огірки в другій половині літа

Городники, на дачах яких наразі зростають огірки, мають не лише підживлювати кущі, у тому числі й «народними засобами», вигтовленими, зокрема, з додаванням яєць, хліба та дріжджів. У другій половині літа догляд має бути значно ширшим.

Як пишуть автори тг-канала «Дача. Сад та город», необхідний й ретельний полив огірків.

Протягом цього періоду на 1 квадратний метр рекомендують виливати по 8−10 літрів. Воду вносять під корень, а ввечорі оприскують листя. Глибина поливу має становити приблизно 20 см, а радіус -15 см, не зачіпаючи кореневу шийку.

Що стосується підживлення, то у другій половині літа рослини потребують калію та фосфору. На місяць зазвичай кущі удобрюють 2−3 рази. Можна використати розчин — 1 столова ложка нітрофоски на 10 літрове відро. Через два тижні на те ж відро розведіть 0,5 л коров'яку та 1 ст.л. сульфату калію.

Також рослинам потрібна профілактика. Це можна зробити за допомогою суміші води та молока (9:1) та трьох крапель йоду. Полив рекомендують проводити раз на тиждень, якщо погода не надто волога.

Для приготування підживлення можна використовувати й звичайне пшоно, 10 столових ложок якого разом із пакетиком сухих дріжджів заливають водою та настоюють, а потім ще додають воду та поливають під корень.

Фото Pixabay

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