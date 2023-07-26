Ракети Storm Shadow вразили батальйон міноборони рф у Криму

Після успішної атаки дронів по нафтобазі та аеродрому в тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи в Червоногвардіському районі півострова. Російські окупанти дістали поранення 25 липня внаслідок влучання ракет по їхньому розташуванню. Поранено щонайменше 6 російських окупантів з ремонтного батальйону, які були госпіталізовані. Про це повідомило видання незалежних російських журналістів Astra:

«Як інформують джерела в медичних службах анексованого Криму, напередодні вранці в Красногвардійську ЦРЛ з різними пораненнями було госпіталізовано 6 військовослужбовців ремонтного батальйону МО рф. Поранення військові отримали 25 липня внаслідок влучання по їхньому розташуванню невстановлених ракет. Імовірно, це були ракети Storm Shadow».

Також пошкоджено одну з будівель розташування. Площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав нічний підрив складу боєприпасів у Криму успішною операцією його відомства та ЗСУ.

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