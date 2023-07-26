«Розмір виплат є індивідуальним»: як захисникам отримати підйомну допомогу

В Україні пораненим бійцям спростили оформлення відпустки та звільнення із ЗСУ. Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, кадрову службу, за призовом осіб офіцерського складу ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, мають право на підйомну допомогу. Як виплачуються підйомна допомога та добові при переїзді на нове місце служби — читайте далі.

- Підйомна допомога — це державна виплата в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби, — пояснює «ФАКТАМ» Дар’я Панфілова, адвокатка, кандидатка юридичних наук, керівниця адвокатського бюро «Панфілова та Партнери». — Порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги, затверджений наказом Міністерства оборони України 05.02.2018 № 45.

— Кому передбачена виплата або коло суб’єктів які отримають виплату у разі звернення?

- Такі виплати мають отримати:

військовослужбовці, що проходять службу за контрактом;

військовослужбовці кадрової військової служби;

військовослужбовці, що проходять службу за призовом осіб офіцерського складу;

члени сім’ї військовослужбовця, які переїхали з ним до нового місця військової служби.

До членів сім’ї військовослужбовця, на яких може бути виплачена підйомна допомога, нормативно-правові акти відносять:

дружину (чоловіка), шлюб з якою (яким) зареєстрований;

дітей військовослужбовця і його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлених, які не досягли повноліття (в тому числі непрацездатних незалежно від віку);

на непрацездатних батьків або усиновителів військовослужбовця та його дружини (чоловіка).

Така виплата проводиться при переїзді військовослужбовців на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв'язку з:

призначенням на військову посаду (право на допомогу виникає з дати прийняття військовослужбовцем посади та справ);

зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців (право на допомогу виникає з дати зарахування на навчання);

передислокацією військової частини (право на допомогу виникає з дати прибуття до місця дислокації, оголошений наказом командира військової частини).

— Яким є розмір підйомної допомоги і як він нараховується?

- Розмір підйомної допомоги є індивідуальним й обчислюється виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, установлених військовослужбовцю за новим місцем військової служби на дату, коли військовослужбовець приступив до виконання обов’язків за посадою (зарахування на навчання), або на дату прибуття до нового місця дислокації військової частини, на членів сім’ї — на дату реєстрації рапорту військовослужбовця про виплату підйомної допомоги на членів сім’ї військовослужбовця, які переїхали з ним до нового місця військової служби.

— Які документи потрібні для оформлення?

- Допомога виплачується на підставі наказу командира військової частини із зазначенням у ньому нарахованої суми до виплати, який видається на підставі рапорту військовослужбовця.



До рапорту мають бути додані наступні документи:

довідка про проходження військової служби;

довідка про зареєстрованих осіб за попереднім місцем проживання або витяг з реєстру територіальної громади або витяг про місце проживання (документи, що підтверджують зміну місця проживання);

копія паспорту;

копія ідентифікаційного коду особи платника податків;

витяг з наказу про призначення на посаду.

Якщо заявляється одразу і про підйомну допомогу на членів сім’ї:

копія свідоцтва про шлюб;

копія паспорту (чоловіка/дружини);

копія ідентифікаційного коду особи платника податків (чоловіка/дружини);

копія свідоцтва про народження дитини;

копія витягу про місце проживання дитини, дружини/чоловіка, батьків та інші документи, що підтверджують наявність права на підйомну допомогу.

Зверніть увагу, командир, який видає наказ про виплату відповідної допомоги, може організувати перевірку достовірності даних про переїзд членів сім’ї військовослужбовця до його нового місця військової служби. Для цього його наказом створюється комісія і за результатами її роботи видається Акт перевірки факту переїзду членів сім’ї військовослужбовця до його нового місця військової служби встановленої форми. Звернення щодо отримання підйомної допомоги можна подати протягом трьох років із дня виникнення права на їх отримання.

Підйомна допомога військовослужбовцям, у тому числі на членів сім’ї, виплачується не більш як за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року, пов’язані з призначенням на посади чи передислокацією військової частини (підрозділу).

— В якому випадку військовослужбовцям може бути відмовлено у виплаті підйомної допомоги?

- Це може відбутися за наступних обставин:

якщо вони не набули права на таку допомогу;

доданих до рапорту документів недостатньо для підтвердження виникнення права на підйомну допомогу;

військовослужбовці, направлені (у тому числі безпосередньо після зарахування на військову службу із запасу) на навчання у військовий навчальний заклад, термін навчання в якому менше шести місяців, або зі збереженням посади за місцем служби незалежно від строку навчання;

військовослужбовці, які закінчили військовий навчальний заклад з присвоєнням офіцерських звань, призначені на посади у військові частини в населеному пункті за місцем дислокації цього військового навчального закладу.

Водночас, якщо військовослужбовцем, який набув права на виплату підйомної допомоги, подано рапорт із відповідними документами, та отримано безпідставну відмову — за таких обставин, порушене право на отримання соціальної гарантії при проходженні військової служби у вигляді виплати підйомної допомоги при проходженні військової служби підлягає поновленню у судовому порядку.

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