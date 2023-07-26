Замовляв одразу багато різних дівчат: ЗМІ розповіли про гарем незайманих для пригожина та його сексуальні дивацтва

Російське видання The Insider, яке Кремль оголосив небажаною організацією, опублікувало власне розслідування про євгена пригожина, заколот якого влаштував для Кремля нову дірку в бюджеті. Журналісти з'ясували, що господар ПВК «Вагнер» після невдалого заколоту позбувся не тільки своїх розкішних маєтків, бізнес-центрів і медіаімперії. Частиною способу життя «кухаря путіна» були дівчата на межі повноліття. Їх тримали для пригожина в спеціальному готелі в Санкт-Петербурзі. Причому співробітники Solo Sokos Hotel прекрасно знали, для кого призначалися ці сучасні наложниці.

The Insider вдалося поговорити з однією з дівчат, яка продала пану пригожину цноту. Наводимо її відверту розповідь:

«Він замовляв одразу багато різних дівчат трохи старших за 18. Займався сексом без презервативу: вважав, що так обмінюється енергією, рідинами, ніби отримує від них заряд бадьорості. У нього взагалі багато своїх дивацтв, наприклад, під крайньою плоттю в нього вшиті „супутники“. Це така модна тема в деяких чоловіків, особливо на зоні, коли всякі предмети зашивають туди. Вважається, що це має зробити з чоловіка статевого гіганта, і що жінки від цього тащаться. Насправді для жінок це болісно і неприємно».

The Insider з'ясував, що для дівчат пригожин знімав кілька номерів у Solo Sokos Hotel. Деякі жили там довго, а деяких (зокрема незайманих дівчат) привозили і відвозили. Ось як був влаштований цей секс-конвеєр, за словами «наложниці»:

«Це було восени 2019 року, мені було 18 років, я жила в Санкт-Петербурзі, була в глибокій депресії і мала лягти в лікарню. У той час я познайомилася з дівчинкою мого віку — її вигнали з дому, їй дуже потрібні були гроші. Вона запитала, чи не хочу я продати свою цноту за 40 тисяч рублів, а вона б тоді отримала комісію. Я така: а давайте, — хоча мені-то самій не настільки гроші потрібні були.

Я не підозрювала, з ким доведеться це зробити. Спочатку я зустрілася з його сутенеркою в кафе на Невському проспекті, миленько з нею поговорили. Це була дівчина років 30, з довгим темним волоссям. Вона сказала, що потрібно піти в клініку і перевірити цноту. Мене відправили в клініку «Согаз» — з іншого боку Невського проспекту. На ресепшені потрібно було сказати пароль «жіночий спорт».

Через кілька днів після перевірки мене відправили в Solo Sokos Hotel Vasilievsky на Василівському острові. Мені здається, там завжди були якісь кімнати заброньовані для нього і дівчаток, і завжди були якісь люди, які їх курирували. Там були дівчатка, не незаймані, яким він платив за секс по 5 тисяч рублів. Вони-то мені й розповіли, що це пригожин. Вони тоді чекали його вже кілька днів.

Я досить добре знала на той момент, хто такий пригожин, — читала незалежні ЗМІ та розслідування про «кухаря путіна». У повному шоці я вирушила в кімнату готелю і чекала на нього. Він почав стукати не в ті двері, подумав, що я йому не відчиняю, і розсердився. А потім зрозумів, що це він помилився. І я просто сиділа з ошелешеним виглядом. Потім він сказав, що була дівчинка, яка йому так і не відчинила.

Усе було дуже швидко, у нього дуже маленький член, у якому ще якісь кульки під шкірою. Коли він ішов, сказав мені: «будь добрішою». Тому що в мене був такий офігевший вираз обличчя. Навіть для мого божевільного характеру продавати цноту пригожину — це перебір. Мені й гроші-то не настільки потрібні були. Загалом, я почувалася страшенно пригніченою. Пам'ятаю, того дня ще думала про те, що треба не запізнитися на прийом до лікаря в психлікарню".

У пригожина було навіть спеціальне слівце для таких дівчат. Він називав їх «шампуньки». Це за аналогією з пляшечками шампуню, які стоять у готельних номерах. Постоялець відкриває їх, користується один раз, а потім їде, а «шампуньки» викидають.

«Наложниця» також розповіла, що пригожин залишив на столику пачку банкнот. Там було 100 тисяч рублів. Із цієї суми 40 тисяч призначалося їй, решту потрібно було віддати сутенерці.

Раніше «ФАКТИ» писали, що пригожин уперше звернувся до своїх найманців у білорусі й озвучив плани: «Нам не треба брати участь».

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