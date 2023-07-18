Бюджет росії вже має глибокий дефіцит через оборонні та соціальні видатки. Припинений збройний заколот найманців «Вагнера» оголив вразливість російського тилу, похитнув авторитет президента путіна і призвів до того, що тисячі досвідчених бійців покинули поля боїв в Україні. Видання Bloomberg Economics прогнозує зростання витрат на 5% після спроби заколоту.

Усунення наслідків буде коштувати дорого, особливо з огляду на вибори, що насуваються в березні наступного року, економіці, виснаженій майже 17 місяцями війни і санкцій. І як нагадування про загрози, з якими зараз стикається росія, її влада заявила, що два українські безпілотники спричинили вибухи, які забрали життя двох людей і пошкодили символічний міст до Криму, півострова, який путін анексував у України в 2014 році.

Наслідки для бюджету вийдуть далеко за рамки простої вартості укріплення позицій в Україні, які утримувалися групою бойовиків «Вагнера», чисельність якої оцінюється в 50 000 чоловік. За даними Bloomberg Economics, збільшення присутності сил безпеки навколо Москви — поряд з виділенням більших ресурсів на військові дії — може спонукати уряд збільшити витрати на 5% порівняно з поточним бюджетним планом, що означає додаткові 1,3 трильйона рублів (14 мільярдів доларів США) витрат цього року.

Іншим ймовірним пріоритетом для путіна, який прагне ще одного шестирічного терміну на посаді президента, буде підкуп електорату. За оцінками Bloomberg Economics, попередні виборчі періоди супроводжувалися зростанням реальної заробітної плати приблизно на 12%, насамперед у результаті підвищення зарплат у державному секторі. Зміна розрахунків, спричинена повстанням, призведе до роздування і без того одних з найбільших статей бюджету, дефіцит якого в першому півріччі 2023 року становив 2,6 трильйона рублів, або понад три чверті від загальної суми, запланованої урядом на весь рік.

Цього року фіскальні крани були повністю відкриті. За кілька місяців до заколоту путін оголосив про підвищення мінімальної заробітної плати на 18,5% з 2024 року — підвищення, яке торкнеться майже 5 мільйонів росіян.

«Будуть й інші подачки, але вони, швидше за все, будуть дуже чітко спрямовані на боротьбу з бідністю, винагороду тих, хто воює в Україні, і компенсацію їхнім сім'ям», — сказала Тетяна Орлова з Оксфордської школи економіки.

До повстання «Вагнер» коштував недешево: за минулий рік з державного бюджету було витрачено понад 3 мільярди доларів на фінансування військових операцій в Україні та оплату послуг кейтерингової компанії його лідера євгена пригожина за постачання продовольства для армії.

Але відповідь на критичну загрозу, що постала перед 24-річним правлінням путіна, стане новим великим тягарем для бюджету, на додачу до передвиборчої щедрості.

Хоча на початку липня російський лідер все ще мав рейтинг схвалення в 76%, згідно з опитуванням Фонду «Громадська думка», цей рівень підтримки є найнижчим з вересня минулого року, коли Кремль оголосив про частковий призов чоловіків на війну в Україні.

«Посилення почуття невизначеності, викликане заколотом пригожина, може спонукати Кремль вкласти ще більше ресурсів у купівлю вірності народу путінській системі, щоб зменшити кількість майбутніх сюрпризів», — сказав Бен Ноубл, доцент російської політики у Школі слов'янських і східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Павло Клімкін вважає, що на Заході бояться ескалації війни та непередбачуваності росії.

87

Читайте нас у Facebook та Instagram