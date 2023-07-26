Уродженець Чернівців: ЗМІ дізналися, хто командує угрупуванням «вагнерівців» у білорусі (фото)

Найманцями ПВК «Вагнер» у білорусі керує уродженець Чернівців Сергій Чубко, який раніше воював у Чечні та Сирії. Про це повідомляють моніторинговий проект All Eyes on Wagner та білоруське видання Наша Ніва.

Так, 19 липня ватажок вагнерівців євген пригожин, виступаючи перед найманцями в таборі під білоруськими Осиповичами, заявив, що «старшим по напрямку білорусі» буде людина на ім’я Сергій, яка має прізвисько «Піонер».

Йдеться про 46-річного Сергія Володимировича Чубко. Чубко народився у родині військового у Чернівцях. Його батько воював у Афганістані. Після розпаду СРСР родина Чубко переїхала до рф, у місто Новоросійськ. У 1994 році Сергій Чубко пішов служити за контрактом в російську армію. Воював у Чечні.

У 2010 році Чубко працював охоронцем у кількох компаніях, а також був співробітником приватної охоронної фірми. У 2011 році його хотіли позбавити російського громадянства через те, що він нібито таємно має українське громадянство.

Невідомо, чи воював Чубко в Україні в 2014 році, але в грудні 2014 року він став одним із засновників організації «Казаки» в Новоросійську. Російські «казаки» добровольцями масово воювали на боці рф з 2014 року.

Чубко приєднався до «ПВК Вагнер» у січні 2017 року. Після цього поїхав до Сирії. Там він також зробив кар'єру: після року служби його призначили керувати військовою операцією «Вагнера» у Східній Гуті.

У 2019 році найманця перевели до Лівії, де відкривався черговий штаб «Вагнера», і він став керівником ПВК у цьому регіоні.

Як писали «ФАКТИ», командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що заходи, в яких беруть участь «вагнерівці» проводяться з метою психологічного тиску на Україну.

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