«Не треба нас лякати»: Наєв розповів, навіщо «вагнерівців» перекинули до білорусі

Останнім часом у засобах масової інформації з’являється чимало повідомлень про прибуття найманців пвк «вагнер» на територію республіки білорусь. Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що заходи, в яких беруть участь «вагнерівці» проводяться з метою психологічного тиску на Україну.

«Заходи до яких зараз долучаються члени пвк „вагнер“ відбуваються з метою психологічного тиску на населення України. Задля залякування. Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні», — повідомив він.

Генерал-лейтенант також додав, що з метою попередження дій противника, за останній тиждень було зруйновано п’ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з білоруссю. Утворено понад 60 лісових завалів, які заміновано. Закладено понад дві з половиною тисячі протитанкових мін. Крім того, на постійній основі щотижня відбуваються тренування особового складу.

Тим часом, радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що «вагнерівцям» у Білорусі потрібна регулярна участь у бойових діях.

«Зрозуміло, що найманці „Вагнера“ не зможуть сидіти без роботи в наметових містечках у Білорусі: для підтримання боєздатності їм потрібні регулярна участь у бойових діях і „солодкі“ фінансові потоки. У цьому питанні простір для маневрів у Пригожина невеликий. Періодичні вилазки ДРГ на півночі Київської області — справа невдячна: український кордон надійно укріплений, цілі туманні, а наші прикордонники лише раді розчохлити зброю. Інша річ — прикордоння Польщі та країн Балтії, зокрема такий спокусливий для Росії Сувальський перешийок. Гібридна агресія Росії щодо НАТО за допомогою „сірих чоловічків“ якнайкраще відповідає стратегії підвищення ставок для тиску на союзників, щоб вплинути на підтримку України. Готовність країн НАТО давати відсіч озброєному угрупованню наразі неочевидна, а невизначеність сприймається Росією як слабкість і є живильною силою для провокацій. Рішення просте: невідкладне надання Україні зброї для знищення ворога на території України сьогодні буквально забезпечує спокій у Європі. Звичайно, Східна Європа це і так чудово знає. Але що далі інші столиці розташовані від Росії, то частіше іноді доводиться про це нагадувати», — написав він у Twitter.

Як писали «ФАКТИ», днями ватажок пвк «вагнер» євген пригожин вперше звернувся до своїх найманців уБілорусі та озвучив плани.

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