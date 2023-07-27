Дякуємо за відданість і цілодобову працю: Зеленський та Залужний зворушливо привітали українських медиків зі святом

У четвер, 27 липня, професійне свято відзначають працівники сфери охорони здоров’я, які невтомно працюють на фронті і в тилу. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв привітали усіх, хто береже життя та здоров'я українців.

Свої привітання вони оприлюднили у соціальних мережах.

Як наголосив глава держави, саме в цій роботі чи не найкраще видно, що таке цивілізованість і людяність, а також, як люди вміють жити й працювати заради інших людей.

«Я дякую вам, шановні українські медики, за вашу професійність, за ваше служіння й за кожне врятоване вами життя!» — наголосив український лідер.

Валерй Залужний, зі свого боку, наголосив, що дякує медикам і сьогодні, і повсякчас, назвавши їх «янголами війни».

«Лікарям, медсестрам і медбратам, парамедикам, усім працівникам сфери охорони здоров’я за відданість справі та цілодобову працю. Ціную вашу роботу на фронті та в тилу, задля порятунку українських воїнів, цивільних та дітей. На ваших плечах — життя та здоровʼя наших громадян», — написав головнокомандувач.

До привітань долучився також заступник начальника Генштабу ЗСУ та командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він висловив вдячність медикам за неперевершену працю та відданість.

«Ви — справжні герої сучасності, які несуть на своїх плечах важку відповідальність за здоров'я та життя наших військових», — зазначив воєначальник.

Нагадаємо: святкування Дня медичного працівника в Україні у 2023 році перенесли з 18 червня на 27 липня. Відповідний указ підписав 13 червня президент України Володимир Зеленський. У МОЗ пояснили рішення президента тим, що «українські медики не повинні мати жодних спільних дат з терористичною росією, яка щодня вбиває мирне населення».

Крім того, перенісши офіційно дату святкування Дня медика, Зеленський підтримав відповідну ініціативу МОЗ. Заслужений лікар України, міністр охорони здоров’я України у 2007−2010 роках, голова ради громадської ініціативи «Орден святого Пантелеймона» Василь Князевич назвав це рішення президента важливим і своєчасним.

Нагадаємо, 29-річний командир медичної роти 25-й бригади, капітан медичної служби Віталій Жук розповів «ФАКТАМ» про будні бойових медиків на передовій.

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