Українці можуть збільшити свої пенсії на 11 тис. грн: що важливо знати

В Україні збільшити власний розмір пенсії можна, вже зараз взявши участь у приватному пенсійному фонді. Відкладаючи щомісяця по 1,5 тис. грн протягом 15 років, розмір майбутньої пенсії можна збільшити на 11 тис. грн. Щоправда, якщо за цей час заощадження не з'їсть інфляція, а приватний пенсійний фонд не збанкрутує.

Про це пише видання «Фокус».

За його інформацією, недержавні пенсійні фонди пропонують українцям самостійно накопичувати собі другу пенсію.

«Коли ми говоримо про пенсіонерів на Заході, які, здобувши право на пенсію, починають подорожувати, жити повноцінним життям, це завдяки приватним пенсійним фондам», — каже голова інвесткомпанії «Універ» Тарас Козак.

Якою може бути пенсія

Якщо робити внески щомісячно у розмірі 1000 грн. 30 років, то накопичення на рахунку становитимуть 3,08 млн грн. За умови, що НПФ щомісяця протягом 30 років платитиме учаснику пенсію, середній розмір такої пенсії становитиме 72,5 тис. грн.

Якщо робити внески щомісячно у розмірі 2000 грн. протягом 20 років, то накопичення на рахунку становитимуть 1,83 млн грн. За умови, що НПФ щомісяця протягом 30 років платитиме учаснику пенсію, середній розмір такої пенсії становитиме 43,3 тис. грн.

Якщо робити внески щомісячно у розмірі 1500 грн. протягом 15 років, то накопичення на рахунку становитимуть 714 тис. грн. За умови, що НПФ щомісяця протягом 20 років платитиме учаснику пенсію, середній розмір такої пенсії становитиме 11,3 тис. грн.

Щоб захистити вклади населення на пенсійних рахунках у НПФ від знецінення до виходу особи на заслужений відпочинок, КУА вкладають активи НПФ у різні інструменти.

Тому прибутковість НПФ залежить від прибутковості інструментів, у які інвестуються кошти. Тобто, якщо НПФ вкладає в цінні папери держави (ОВДП), то дохідність не може бути вищою від ставок по ОВДП, які становлять 15,5−19,75%. На тлі уповільнення інфляції та зростання вартості облігацій прибутковість НПФ має зрости, кажуть експерти.

«За минулий рік частка цінних паперів у портфелях НПФ скоротилася з 62,2% до 55,3%, — зазначає Григорій Овчаренко, керуючий локальними активами групи ICU. - Водночас частка грошових коштів та депозитів зросла з 33,3% до майже 40% і продовжила зростати в першому кварталі, відбиваючи песимістичні настрої керуючих активами».

Не зайве нагадати також, що кожен пенсіонер, який отримує пенсію за віком, інвалідністю і за вислугу років, має право також на окрему, хай і невелику, надбавку на догляд.

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