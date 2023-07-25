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Частина пенсіонерів має право на невелику доплату до пенсії: як почати її отримувати

16:10 25 липня 2023
Догляд за особою похилого віку

Кожен пенсіонер, який отримує пенсію за віком, інвалідністю і за вислугу років, має право на окрему надбавку на догляд.

Незважаючи на те, що її розмір не змінювався вже багато років і становить 50 гривень на місяць, іноді навіть така сума може бути в нагоді, пише видання про пенсійне забезпечення.

Вказана надбавка призначається:

  • особам з інвалідністю І групи;
  • одиноким особам з інвалідністю ІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку;
  • одиноким особам з інвалідністю ІІІ групи, які досягли пенсійного віку;
  • одиноким одержувачам пенсії за віком або за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду.

Для отримання надбавки потрібно подати заяву (крім осіб з інвалідністю І групи) та довідку МСЕК, а також — висновок лікарсько-консультаційної комісії щодо необхідності постійного стороннього догляду.

При цьому у заяві слід зазначити, що претендент на надбавку не має працездатних родичів, які повинні його утримувати. При цьому відповідно до Сімейного кодексу України, до уваги не беруться діти, які теж досягли пенсійного віку або мають групу інвалідності.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, скільки потрібно мати страхового стажу, аби розраховувати на пристойну пенсію з інвалідності.

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