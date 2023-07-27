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Навколо нас все палало: Джамала опинилася в епіцентрі жахливих пожеж в Італії

11:02 27 липня 2023
Джамала

Популярна співачка Джамала опинилася в епіцентрі страшних пожеж в Італії. Артистка відпочивала на острові Сицилія, коли навколо почало все палати.

«Коли я вам показувала пожежу біля готелю, на той момент вже майже вся Сицилія горіла. В той вечір я мала вилетіти з острова, але не вийшло. Я приїхала в Катанію і думала, що вилечу в Варшаву, але мій рейс перенесли в інший аеропорт в 4-х годинах. Звичайно, я нічого не встигла», — розповіла артистка.

Співачка розповіла в інстаграмі, що їй з великими складнощами вдалося вилетіти з Італії. Спочатку вона поїхала в Палермо. Місць в готелях не було, тож довелося перечікувати в аеропорту. Там було дуже багато людей, рейси скасували.

«Там було багато людей, хаос, всі рейси скасовано. Вирішила лягти на свою куртку і спала на підлозі. Прокинулася о 5 ранку, бо відчула, що через мене переступають інші люди», — написала Джамала.

Добиратися до аеропорту їй довелося буквально через полум’я. Навколо все палало. Джамала зізнається, що було дуже страшно.

Зрештою, вона вилетіла в Мюнхен, а звідти — у Варшаву.

Раніше Джамала розповіла, що мала бути ведучою «Євробачення» у Ліверпулі, проте обрала роботу над своїм альбомом.

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