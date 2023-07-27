Вареники з ним надзвичайно смачні: як вирощувати та збирати ревінь

Ревінь дуже популярний серед українських городників, адже його вирощування нескладне і за ним легко доглядати. При посадці цієї багаторічної рослини вирішальне значення мають правильне розташування та достатня кількість поживних речовин.

«Розмножувати ревінь можна двома способами — через розсаду, вирощену з насіння, або ж розподілом кущів, — розповіла «ФАКТАМ» городниця Валентина Поймало. — Насіннєвий спосіб займає більше часу та сил, адже від появи сходів і до висадки рослини в землю проходить 90−100 днів. Крім того, насіння ревеню не завжди дає сходи та й за такого способу матимете врожай на третій рік. Тому я використовую сама й раджу спосіб ділення кущем. Для цього необхідно обрати великі дорослі рослини, які мають масивні червоні черешки. Кущ викопати, за допомогою ножа розділити на кілька частин кореневище. Кожна нова рослина має мати 1−2 ростові бруньки. Перед пересадкою дайте зрізам добре просохнути. Після чого саджанці можна висаджувати. Якщо до цього у вас не було ревеню, то саджанці можна придбати як на ринку, так і у спеціалізованому магазині.

Рослина потребує сонячного місця та дренованого ґрунту з високим вмістом поживних речовин. Якщо у вас немає саду, ви також можете посадити ревінь у горщику на балконі. Горщик має бути якомога більшим, близько 50 літрів, і мати отвір, щоб надлишок води міг стікати й не виникало надмірного зволоження. Удобрюйте рослину кожні три тижні, бажано — рослинним добривом, яке додають безпосередньо у воду. Перші хрусткі стебла можна збирати вже наступного року після посадки. Та бажано дати рослинам ревеню спокійно рости протягом перших двох років, щоб вони зміцніли. На третій рік можна збирати близько шести-семи стебел з однієї рослини".

Городниця радить не видаляти всі стебла під час збирання врожаю: ревінь потребує пагонів, що залишилися, для продовження фотосинтезу й формування товстих стебел наступного року.

«Збирайте стебла ревеню, коли вони темно-рожеві чи темно-бордові. Але не потрібно користуватися ножем, достатньо просто потягнути й вивернути стебла з рослини, оскільки це стимулює новий ріст. Якщо ревінь зацвів, то квітконоси треба обов'язково видаляти, тоді буде процес кущіння та затрати непотрібної енергії. Збирати стебла можна до середини липня. Після цього ревінь виробляє більше щавлевої кислоти, яка у великій дозі шкодить ниркам. Листя ревеню чудово підходить як мульча на овочевих грядках. Восени його можна компостувати. Пересаджувати ревінь слід щонайменше кожні десять років і одночасно ділити його. Це омолодить рослину та збереже її енергійність. У вересні або жовтні ідеальний час для пересадки».

Жінка додає: ревінь надзвичайно корисний для здоров'я, його стебла містять багато вітамінів і мінералів, а ще мало калорій, тому ідеальні для схуднення.

«Листя використовую для голубців, стебла — для компотів, пирогів та варення. Моя коронна страва — вареники. Для цього почистьте стебла та наріжте дрібними кубиками, змішайте з цукром. Замісіть тісто та наліпіть вареників. Смакують вони, як з черешнями, тільки без кісточок».

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