36.87 / 37.34 39.87 / 40.56
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Пиріг з ревенем та маком: ідеально для ранкової кави

20:15 13 червня 2023
Пиріг з ревенем та маком

Стебла ревеню зроблять будь-яку випічку оригінальною та дуже апетитною. А цей пиріг — дуже просто і так смачно! Приємна кислинка ревеню повністю збалансує солодкість тіста, ділиться кулінарка Світлана Мурська. (Об'єм тіста розрахований на форму діаметром 24 см).

Приготування:

  1. 4 яйця збити з 1 скл. цукру.
  2. Додати 200 мл молока + 50 г масла (розтопити).
  3. Додати 60 г сухого маку.
  4. Додати 1 чайну ложку розпушувача.
  5. Всипати 300 г борошна і все добре вимішати.
  6. Форму вистелити папером. Вилити тісто. Зверху викласти почищений і нарізаний ревінь.
  7. Пекти 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт зеленого гаспачо від відомого українського шефа та новий рецепт домашнього вершкового морозива від Лілії Цвіт.

34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Гороскоп від Макса Гордєєва на тиждень до 18 червня: Терезам — прибуток, Тельцям — покращення ситуації, Рибам — нове кохання

огірки

Молоко та йод: як підвищити з їх допомогою на дачі врожай огірків

Зодіакальний знак Скорпіона

Близнюкам — приємні сюрпризи, Скорпіонам — успіхи на роботі, Козерогам — грошові надходження: гороскоп на 13 червня

Полуниця

«Полуничка у варенні виходить ціленька, тверденька, наче в’ялена»: Тетяна Литвинова поділилася «найкращим сімейним рецептом від коханої мамочки»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту