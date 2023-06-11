Пиріг з ревенем та маком: ідеально для ранкової кави
Стебла ревеню зроблять будь-яку випічку оригінальною та дуже апетитною. А цей пиріг — дуже просто і так смачно! Приємна кислинка ревеню повністю збалансує солодкість тіста, ділиться кулінарка Світлана Мурська. (Об'єм тіста розрахований на форму діаметром 24 см).
Приготування:
- 4 яйця збити з 1 скл. цукру.
- Додати 200 мл молока + 50 г масла (розтопити).
- Додати 60 г сухого маку.
- Додати 1 чайну ложку розпушувача.
- Всипати 300 г борошна і все добре вимішати.
- Форму вистелити папером. Вилити тісто. Зверху викласти почищений і нарізаний ревінь.
- Пекти 40 хвилин при температурі 180 градусів.
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