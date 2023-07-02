«Чайники» на дачі: п'ять овочів, які зможе виростити навіть новачок-городник

Іноді дачники нарікають на складність у вирощуванні тих чи інших овочевих культур у себе на грядці — як правило, їм потрібно своєчасно вносити підживлення, формувати крону, і не забувати про боротьбу зі шкідниками. Однак Telegram-канал «Дачник» знає, які невибагливі овочі легко виростити навіть новачкові.

Хрін

Він багаторічник, росте на будь-яких ґрунтах, любить тінь, швидко розростається від кореневища. Українці широко використовують хрін для приготування закусок та при консервуванні.

Ревінь

Прекрасно росте в тіні і розмножується простим поділом куща. Якщо у ваших сусідів по дачі росте ревінь, попросіть частину кореня. Ревень, вирощений з кореня, швидше зміцніє. Використовувати ревінь можна як приготування компотів і варення, так випічки.

Листові салати

Жодних премудростей з посадкою і доглядом: потрібно лише розмітити борозенки, пролити ґрунт, розсипати насіння, присипати їх ґрунтом і чекати на сходи. А результат радуватиме сім'ю все літо .

Буряк

Мабуть, з усіх коренеплодів лише вирощування буряків не викликає особливих труднощів. Єдине, чого буряк не любить — кислих ґрунтів. Але ця проблема легко вирішується. До речі, кулінари використовують як коренеплоди буряків, а й його «вершки», тобто. бадилля.

Кабачок

Все, що потрібне кабачкам для стабільного плодоношення, це сонячне місце, тепла погода та відсутність затяжних дощів. Пари кабачкових кущів сім'ї з чотирьох чоловік вистачить за очі.

Нагадаємо, що з кабачка можна приготувати безліч різних страв — починаючи зі звичайних оладок до вишуканого французького пирога.

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