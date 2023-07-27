Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки привітав із минулими днями народження Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Про це глава держави написав у своєму Telegram.

Залужного президент нагородив іменною вогнепальною зброєю, а Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них.

«Сьогодні мав нагоду привітати з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського. Нагородив генерала Залужного іменною вогнепальною зброєю. Генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них», — написав Зеленський.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ святкував день народження 8 липня, а командувач Сухопутних військ — 26 липня.



50

Читайте нас у Facebook та Instagram