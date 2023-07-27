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Суспільство та люди

Виїзд за кордон на авто: в МЗС пояснили, які документи повинні бути у водія

14:54 27 липня 2023
автомобілі

В Україні під час воєнного стану обмежено виїзд за кордон чоловікам від 18−60 років. В той же час країну можуть покидати ті, хто не перебуває на військовому обліку.

Якщо людина перетинає кордон на автомобілі, то в неї має бути пакет документів, нагадали в МЗС.

При перетині державного кордону на авто при собі потрібно мати:
- посвідчення водія;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім'я водія або пасажира;

- розпізнавальний знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов'язковим за наявності позначення UA на номерному знаку;

- дійсний договір міжнародного страхування «Зелена карта».

На автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України).

Якщо за кермом перебуває не власник авто, то необхідно мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у сервісному центрі МВС на підставі:
- заяви власника ТЗ;
- доручення, договору оренди (найму, позички).

Про умови кожної країни можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, в Україні створено систему «Шлях», якою можуть користуватися волонтери та водії, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги тощо.

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