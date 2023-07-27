Виписують фальшиві штрафи: водіїв попередили про нову хитрість поліції

За порушення правил дорожнього руху в Україні водіям можуть виписати значні штрафи. Але для того, щоб доказати факт порушення, у поліцейського повинні бути належні докази — фото, відеозаписи, свідчення свідків тощо.

Проте, деякі працівники поліції продовжують зловживати своїми повноваженнями й просто пишуть рапорт, який не має бути доказом у справі про порушення ПДД.

«Дорожній адвокат» наводить приклад, коли поліцейські зупинили водія за порушення правил дорожнього руху, звинувативши його в тому, що він проїхав кругове перехрестя в протилежному напрямку. На підставі цього інспектор виписав штраф на суму 340 грн.

Водій був не згоден і оскаржив постанову в суді. Але під час розгляду справи виявилося, що інспектор не представив жодних доказів порушення.

Замість доказів, інспектор написав рапорт, в якому зазначив, що бачив факт порушення «на власні очі».

Але суд відмовився визнавати цей рапорт як доказ, зазначивши, що інспектор є представником державного органу, який наглядає за безпекою дорожнього руху.

Таким чином, суд прийшов до висновку, що рапорт поліцейського не може служити доказом винуватості особи у вчиненні адміністративного правопорушення. За результатами розгляду справи, суд визнав постанову поліції незаконною та скасував її.



«ФАКТИ» писали про те, який пакет документів має бути у водія, який виїжджає за кордон.

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