Банани гниють занадто швидко: як зберегти фрукти свіжими за допомогою простого трюку

Щоб мати міцне здоров’я і запобігти виникненню багатьох захворювань важливо щодня вживати фрукти. Одним з найсмачніших і найпростіших у приготуванні фруктів є банан. Однак банани недовго зберігаються свіжими і швидко гниють. Проте є просте рішення цієї проблеми, про яке супермаркети не хочуть, щоб ви знали, пише The Jerusalem Post.

Для того, щоб банани зберегти свіжими, потрібно їх ретельно помити водою і висушити паперовим рушником. Це допоможе змити речовину, яка дозріває на шкірці банана і прискорює процес гниття плоду. Потім загорніть банан у вологий паперовий рушник, щоб зменшити кількість етилену, бо цей природний фітогормон прискорює дозрівання плоду. А відсутність етилену, або його зменшення, допоможе зберегти банани свіжими на довший період.

Крім того слід пам’ятати про ще одну користь вживання бананів. Зокрема вони можуть допомогти забезпечити здоровий сон та полегшити процес засинання.

Вчені це пояснюють високим вмістом в бананах калію та магнію, які розслабляють м'язи тіла, що призводить до заспокійливого ефекту. Крім того, у бананах міститься амінокислота триптофан. Ця речовина розпадається на мелатонін та серотонін. Обидва з’єднання дуже важливі для регулювання сну. Але як зазвичай трапляється, надмірне споживання може мати протилежний ефект. Тому переїдати на ніч банани, сподіваючись на їх «снодійний» ефект, не потрібно.

Раніше «ФАКТИ» писали, що американські фахівці назвали фрукти, які варто включити у щоденне меню для схуднення.

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