«Служити будуть всі — від журналістів до геймерів»: ветеран АТО спрогнозував, що буде далі з мобілізацією в Україні

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот дев’ятнадцять діб. Розвиток ситуації на фронті показує, що рано чи пізно всі будуть служити в армії.

Таку думку в інтерв'ю ВВС висловив Тарас Чмут — ветеран АТО, засновник «Українського мілітарного центру» та очільник фонду «Повернись живим».



«Кожен, хто служив, колись був таким, хто ще не служив. Я у 2015 році, закінчивши виш, не служив, але пішов в армію, як і добра третина нашого фонду в різні роки. Ви маєте бути готовим до того, що в цій війні всі будуть служити — так чи інакше, рано чи пізно», — сказав він.

Чмут наголосив, що не може бути відмазкою «я нічого не вмію, я нічого не знаю». За його словами, якщо людина вміє користуватися телефоном, має дві руки і дві ноги, «що насправді не обов’язково з точки зору ніг», то вона вже можете виконувати якусь роботу в армії.

«Повірте, знайдеться місце для всіх — від журналістів до будівельників, від ремонтників до геймерів, — аби було бажання і мотивація. Раніше в армії людина, яка нормально користується Excel — це була велика цінність на рівні батальйону», — сказав Тарас Чмут.

Він наголосив, що усім вміти в перший день служби стріляти з усіх видів озброєння — не обов'язково.

«Достатньо мати бажання і мотивацію. Зараз, поки ви не там, у вас є унікальна можливість підготувати себе з точки зору курсів, вивчення матеріалів, літератури, виправлення або поправляння здоров'я, фізичної підготовки і так далі. Але, в будь-якому разі, називаймо речі коректно: ми маємо бути готові, що так чи інакше служити будуть всі», — вважає експерт.

Він також додав, що одномоментно забрати на війну всіх не зможуть, бо країна має функціонувати.

«Буде той момент, коли когось, хто відвоював рік, півтора, два, поміняють на когось, хто цього ще не робив. Почнеться процес ротації. І це означає, що будуть брати тих, хто ще не був. І так воно дійде до кожного», — вважає Тарас Чмут.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати підтримали законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Продовження передбачено ще на 90 діб — до 15 листопада 2023 року.

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