Олімпійську чемпіонку Харлан зі скандалом вигнали з чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці (фото, відео)

Справжній скандал вибухнув на чемпіонаті світу з фехтування, який проходить у Мілані (Італія).

Олімпійська чемпіонка Лондона-2008 українка Ольга Харлан, у якої на початку року померли рідні бабуся та дідусь, перемогла в першому раунді росіянку Анну Смирнову, яка виступала під нейтральним прапором — 15:7. Після поєдинку наша співвітчизниця відмовилася потиснути руку суперниці, через що та влаштувала істерику та протягом години не хотіла залишати доріжку, вимагаючи зарахувати українці поразку та дискваліфікувати її.

Організатори вимоги спортсменки з країни 404 не задовольнили, залишивши перемогу Харлан у силі, ось тільки до наступного раунду нашу співвітчизницю не допустили, зарахувавши технічну поразку в матчі з Йоаною Ілієвою з Болгарії.

«Я зараз перебуваю на чемпіонаті світу. Ми готуємо протест і будемо осаржувати це рішення, — заявив президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев в ефірі телемарафону „Єдині новини“. — Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не виносив чорної картки та не дискваліфікував Ольгу. Це вже потім почалися підкилимні ігри. Ця дискваліфікація з'явилася після того, як визначилася наступна суперниця Харлан і навіть був призначений суддя на наступний бій. Ми сподіваємося, що розгляд апеляції завершиться днями. Але вже про те, щоб її повернули на ці змагання, не може йти мови. У цьому випадку ми намагатимемося домогтися того, щоб скасували цю чорну картку та дискваліфікацію».

Додамо, що в офіційному протоколі навпроти Ольги Харлан стоїть формулювання «виключена». Як повідомляє «Суспільне. Спорт», у правила Міжнародної федерації фехтування (FIE) є лише одне трактування «виключення» — це передбачає дискваліфікацію зі змагань та усунення на 60 днів від усіх наступних стартів. Тобто Харлан має пропустити і командний турнір із фехтування, де «нейтральних» представників із країн-терористів не буде.

Наскільки «нейтральний» статус у Анни Смирнової, якій українка відмовилася тиснути руку, можна подивитися по фотографіях, які дівчина відкрито розміщує в соцмережах та пишається своїм братом-військовим, який вирушив до України вбивати мирних жителів нашої країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен відмовився грати проти росіянина та втратив свій титул.

Фото «Суспільне. Спорт»

185

Читайте нас у Facebook та Instagram