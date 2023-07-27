«Зливав» локації ЗСУ на Донеччині: посібника окупантів засудили до 14 років тюрми

До 14 років за ґратами засуджено чергового зрадника, який наводив російські ударні дрони на позиції ЗСУ під Лиманом.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадник, який працював на військову розвідку рф, «зливав» локації Сил оборони у прифронтових районах Донеччини.

Особливу увагу він приділяв місцям тимчасового базування та переміщення українських захисників у районах Лимана, Слов’янська та Миколаївки.

Крім того, російський інформатор намагався відстежувати маршрути руху ЗСУ через річку Сіверський Донець у напрямку східного фронту.

Інформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних атак на українські війська із застосуванням ворожої авіації, ракетних комплексів і ударних дронів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні цього року під час контрдиверсійних заходів на території регіону.

Суд визнав російського інформатора винним за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України).

Його засуджено до 14 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у Львові виявили чергового прихильника російських окупантів. Зрадник виправдовував збройну агресію рф. Ворожу агітацію він поширював через власну сторінку в забороненій соцмережі «Одноклассники».

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