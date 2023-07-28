Росіяни починають відчувати наслідки ударів по їхніх штабах та складах у тилу: військовий експерт проаналізував успіхи ЗСУ

Австрійський військовий аналітик Том Купер, який раніше пояснював, чому, на його думку господар кремля володимир путін в Україні не застосовуватиме ядерну зброю, не виключив, що після звільнення ЗСУ Старомайорського на Донеччині йому скоро «знадобиться нова карта» ще одного району.

Том Купер у своєму «швидкому звіті» зосередився на двох моментах стосовно ситуації на фронті в Україні.

По-перше, це Старомайорське, в якому капітулював російський гарнізон, де частина окупантів намагалася втекти та натрапила на свої ж мінні поля, а інші здалися.

По-друге, за його словами, на сході та південному сході Сили оборони України «продовжили просування у південному напрямку і розширили своє проникнення». «Якщо ви почуєте, що хтось говорить про Новопрокопівку (Пологівський район Запорізької області. — Авт.)… Дозволю собі сказати: схоже, що знадобиться нова карта цієї місцевості», — зазначив він та додав, що напередодні було повідомлення про успіхи в цьому районі, але про це наразі говорити зарано.

Аналізуючи події останніх днів, Том Купер висловлює думку, що ЗСУ прорвали другу лінію оборони російської окупаційної армії в цьому районі. Там перша та друга лінії розташовуються дуже близько одна від одної. Втім, на інших ділянках відстань від ними більша.

«Схоже, що росіяни починають відчувати наслідки величезних втрат, яких вони зазнали за останні 1,5 місяці після ударів ЗСУ по штабах, складах та мостах у тилу. З'являється все більше повідомлень, що російське командування „набиває лінію фронту“ військами (скажімо, 100 чоловік на 100 метрів фронту), нібито це може зупинити українців. А насправді це лише робить росіян ідеальними мішенями для всіх видів українського озброєння. Також з'являється все більше повідомлень про нестачу боєприпасів і матеріалів», — пише експерт.

За його словами, російські пропагандисти намагаються показати великі втрати ЗСУ, але, наприклад, вони викладають ролики знищення однієї й тієї ж української техніки, зняті з різних ракурсів, намагаючись підтвердити свої твердження.

«У армії росії не вистачає резервних підрозділів і вони на найкращому шляху до втрати контролю над цією битвою», — додав Том Купер.

Раніше аналітик зазначав, що для путіна не має значення, скільки громадян рф загинуть на війні в Україні. Він реагуватиме хіба що у тому випадку, якщо реакція на кількість ліквідованих рашистів призведе до серйозних внутрішніх заворушень, спрямованих проти нього.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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