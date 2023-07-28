Садівнику на замітку: чим підживити яблуні у серпні і як це правильно зробити

Фруктові дерева, зокрема, яблуні, потребують не лише правильного поливу (молодші — частішого, дорослі можна поливати рідше), а й підживлення. Навіть і в останній літній місяць.

Як пише prostoway.com, у серпні яблуні варто підживлювати натуральними засобами, які краще засвоюються. Це може бути курячий послід, перегній, попіл.

Якщо дерево молодше за 10 років, під нього вносять 10 літрів добрива, якщо старше — вдвічі більше.

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Область для внесення добрив обирають так: у молодого деревця це 40 см, а у старшого за 7 років — не менше метра від стовбура.

Після внесення підживлення пристовбурове коло мульчують.

Про те, чим можна обробити осінній врожай яблук, щоб вони краще зберігалися, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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