Садівнику на замітку: чим підживити яблуні у серпні і як це правильно зробити
Фруктові дерева, зокрема, яблуні, потребують не лише правильного поливу (молодші — частішого, дорослі можна поливати рідше), а й підживлення. Навіть і в останній літній місяць.
Як пише prostoway.com, у серпні яблуні варто підживлювати натуральними засобами, які краще засвоюються. Це може бути курячий послід, перегній, попіл.
Якщо дерево молодше за 10 років, під нього вносять 10 літрів добрива, якщо старше — вдвічі більше.
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Область для внесення добрив обирають так: у молодого деревця це 40 см, а у старшого за 7 років — не менше метра від стовбура.
Після внесення підживлення пристовбурове коло мульчують.
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