Плодові дерева є у садах у багатьох українців. Вони потребують поливу не лише влітку, а й протягом усього періоду вегетації. Дуже важливим є полив саджанців плодових дерев у перший рік посадки, коли вони приживаються на новому місці, пише На пенсії.

За сезон доведеться полити не менше 4−5 разів, витрачаючи по 2−3 відра під яблуню та грушу та по 1−2 відра під сливу та вишню. У наступні 2−3 роки кількість поливів можна скоротити, але кількість води потрібно буде збільшити.

Дорослі плодові дерева за сезон можна полити 2−3 рази. Обов'язково ранньою весною та восени. Якщо літо посушливе, без поливів не обійтись. Справжніми водохлистами є слива та яблуня. При нестачі вологи вони скидають зав'язь. Їм необхідне більш часте та глибоке зволоження ґрунту. Так, яблуні у віці до 7 років потрібно 5−6 відер води, а дорослішій — до 15. Стільки води необхідно і сливі.

Багато садівників поливають часто, але води при цьому використовують дуже мало. Запам'ятайте: краще перелити, ніж недолити, тому що рослини все одно не зможуть увібрати більше води, ніж їм необхідно.

Норма поливу для плодових дерев

Для неплодоносного саджанця — 3−5 відер (30−50 л).

Для 3−5-річного дерева — 5−8 відер (50−80 л) води.

Для 7−10-річного дерева — 12−15 відер (120−150 л) води.

Для дерева старше 12−15 років — 3−5 відер на квадратний метр ствола.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому дерева в саду краще саджати восени і як це правильно робити.

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