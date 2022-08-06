Смакувати будете аж до кінця весни: як правильно зберігати яблука

Цьогоріч українці очікують добрий урожай яблук, але не всі знають, як їх правильно зберігати, аби смакувати ними аж до кінця весни. Та це не проблема, господар з Вінниччини Микола Кошовий, який раніше розказав, як самостійно зробити компост, поділився своїм «дідівським» методом.

— Щоб не допустити розвитку грибкових хвороб, яблука осіннього строку дозрівання перед закладанням у погріб можна потримати 10 — 15 хвилин у водному розчині йодинолу (продається в аптеках як засіб для полоскання горла), — радить Микола Кошовий. — Після цього їх потрібно просушити й укласти в ящики на тривале зберігання.

Є інший спосіб: розчинити 100 г прополісу в 0,5 л спирту, опустити туди на декілька секунд плоди, просушити їх і заповнити ящики. Цієї кількості розчину достатньо для обробляння 100 кг яблук.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, коли найкраще висаджувати яблуні та інші плодові дерева та як за ними доглядати.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter