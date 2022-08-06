Коли найкраще закладати сад та як доглядати за деревцями: поради досвідченого садівника

Чимало господарів садять молоді дерева восени. Кажуть, за зиму дерево встигає адаптуватися, а навесні одразу починає активно рости. Тож коли варто закладати сад, розповів господар з Вінниччини Віталій Поймало, який раніше підказав метод зберігання овочів, завдяки якому вони залишаться свіжими до весни.

«Садити восени саджанці добре з тієї точки зору, що корінь нормально вкорінюється в землі, — каже садівник. — Але поряд з тим є ще декілька негативних моментів — це миші, які взимку кореневу систему можуть підточити, зайці, які можуть з'їсти надземну частину, мороз може зашкодити».

За словами господаря, посадити восени можна абсолютно все:

«Найкраще почуватимуться ягідники та вишні. Якщо посадити восени персики, абрикоси, а зима буде морозна, вони вимерзнуть до рівня грунту. Якщо ж пощастить і зима буде несувора, помірна, випаде трошки снігу, тоді ці дерева розвиватимуться чудово. Головне, щоб перед замерзанням, у грудні, грунт навколо дерев не був сухим. Тобто перед самим замерзанням треба дерева добре підлити (відро — два води під кожне дерево). Це видно з прогнозів, тоді, коли температура опускається вже до нуля градусів. Бо якщо грунт довкола кореня сухий, тоді він промерзає дуже глибоко, і корінці можуть постраждати.

Якщо ви все ж посадили персики, абрикоси чи інші слабозимостійкі культури, їхні штамби можна замотати папером. Газету складаєте в чотири — п'ять разів, робите такий собі шалик і ним обмотуєте дерево, а зверху зафіксуєте або шпагатом, або дротом. Але не обмотуйте плівкою, бо під нею дерево буде пліснявіти, хворіти".

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