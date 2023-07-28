Приховали злочин за 20 тисяч доларів: у Дніпрі затримано поліцейських начальників, які «кришували» бандитів

У Дніпрі, де днями СБУ затримала чиновницю «Укрзалізниці», яка готувала ворожі удари по інфраструктурі, тривають обшуку в одному з міських райвідділів поліції.

Як повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, оголошується про підозри керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику за кришування злочинного угруповання та приховування злочину. Керівник підрозділу затриманий.

Фото прокуратури

За даними слідства, у березні 2022 року група зловмисників, видаючи себе за тероборонівців, викрала у Дніпрі подружжя, їх катуванням змушували виплатити викуп з подальшим сплачуванням щомісячної данини.

Сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, заявили в поліцію. Постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій, де вони зіткнулися зі своїми вимагачами, яких вже було затримали. Зловмисники просто у коридорі «вирішували» питання з поліцейськими.

Фото прокуратури

«За 20 тисяч доларів катівників відпустили, а провадження навіть не реєстрували. Внутрішня безпека поліції чітко спрацювала: на першому етапі розкрили розбійний напад і затримали всіх учасників банди, а сьогодні надали оцінку діям поліцейських у вигляді підозри», — зазначив міністр.

Фото прокуратури

За даними Офісу генпрокурора, бандити виламали двері у квартири, де мешкали потерпілі, представились військовослужбовцями територіальної оборони міста та нанесли своїм жертвам тілесні ушкодження. В їхній оселі провели незаконний обшук, вимагаючи 2 тисячі доларів за подальше неспричинення їм тілесних ушкоджень, а також заволоділи майном потерпілих.



«Після цього, не отримавши грошові кошти, вони зв’язали потерпілим руки, позбавивши їх можливості вільно пересуватись, перевезли на автомобілях до гаражного приміщення, де під загрозою катувань вимагали грошові кошти нібито на користь територіальної оборони міста. Ці злочини вони здійснювали за підтримки працівників поліції одного з відділень поліції Дніпропетровської області, які, знаючи про злочинну діяльність, приховували вказані злочини, підробляючи офіційні документи за що отримували неправомірну вигоду», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно у ДБР повідомили про припинення функціонування сталого каналу з постачання еквадорського кокаїну до України. До організованої злочинної групи входили колишній правоохоронець, службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС.

Фото зі сторінки Ігоря Клименка

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