«Кричала від болю»: Харлан відреагувала на скандальну дискваліфікацію з чемпіонату світу (відео)

Дискваліфікація олімпійської чемпіонки з фехтування Ольги Харлан із чемпіонату світу за відмову потиснути руку представниці країни-терориста сколихнула всю світову спільноту.

Вчинок Ольги, яка виявила свою патріотичну позицію, отримав безліч позитивних відгуків. Не стала мовчати й сама спортсменка, записавши відеозвернення.

«Сьогодні був, як ви бачите, дуже важкий і важливий день, — зізналася Харлан. — Те, що відбулося, створює дуже багато запитань, але й, водночас, дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї також тероризує й спорт.

Що відбулося сьогодні — це те, що й мало відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці та діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку — звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ви. Ваші месаджі, сторіз, підтримка — підтримка кожного. А особливо підтримка від наших бійців, що нас захищають. Коли я чую це, що я мотивую їх, що цей вчинок їх замотивував — це неможливо передати. Дякую кожному з вас, кожному бійцю, що нас захищає.

Знаєте, ніколи нікого не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніколи. Жодних рукостискань. Ніколи. Тому так буде завжди. І я, мабуть, як всі у цьому світі, адекватному світі, розумію, що правила мають змінитися. Бо змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас усіх — не передати словами. Дякую кожному, відчуваю все. Ви в моєму серці. Слава Україні!"

Додамо, що Федерація фехтування України мала намір подавати протест на усунення Харлан від змагань, але про подальшу участь нашої спортсменки на нинішній світовій першості вже не йдеться.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що провокатори вивісили на матчі українки з росіянкою на Australian Open прапор рф, змусивши посла висунути ультиматум.

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