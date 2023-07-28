«Азовців» катував особисто: у мережі показали начальника Оленівської колонії, де загинули полонені захисники «Азовсталі» (фото, відео)

СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії, в якій минулого літа під час російського теракту загинули українські військовополонені. Зловмисник причетний до катування більше 100 воїнів ЗСУ

Як повідомляють в Службі безпеки України, колишній керівник окупаційної «Волноваської виправної колонії» (більш відома як Оленівська колонія) з початку повномасштабного вторгнення рф і до кінця липня 2022 року організував катування більше 100 полонених бійців ЗСУ — для тортур їх відводили до спеціально створеного на території колонії «дисциплінарного ізолятора».

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«У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами „повільного“ вбивства. Для „конвоювання“ людей до катівні фігурант залучав свого підлеглого — „молодшого інспектора відділу нагляду“ окупаційної в’язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, який 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією рф.

Ймовірно, йдеться про колишнього горлівського правоохоронця Сергія Євсюкова. Другий фігурант — його підлеглий Кирило Шакуров

На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій «посаді» до кінця липня. Його підлеглий до «призначення» перебував у складі так званої «служби виконання покарань» терористичної організації «днр» у тимчасово окупованій Горлівці.

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Обом фігурантам повідомили про підозру за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

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Фото Pixabay

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