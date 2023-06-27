В росії начальник колонії забив до смерті українського полоненого: оприлюднено кричущі факти знущань в рф над бранцями

— Умови утримання українських полонених на території росії настільки важкі, що були непоодинокі випадки, коли навіть молоді (25−30 років) хлопці помирали в неволі й росіяни повертали їхні тіла в Україну, — розповіла під час презентації карти місць утримання українських полонених на території рф правозахисниця Тетяна Катриченко. Вона є координатором команди «Медійна ініціатива за права людини». — Ми опитали понад пів сотні колишніх бранців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну полоненими. Їхні свідчення допомогли нам з’ясувати, де росіяни утримують бранців — це 42 колонії та СІЗО, розташовані на територіях від прикордонних областей рф аж до Іркутська в Сибіру.

«Мій чоловік схуднув в полоні майже на 30 кілограмів»

Перший обмін полоненими відбувся ще на початку великої війни — 1 березня 2022 року. Тоді вдалося обміняти п’ятьох українських воїнів. Відтоді й до 15 червня нинішнього року відомо про 43 такі обміни. В рамках цих обмінів на Батьківщину повернулися близько 2,5 тисячі наших полонених. Але в неволі лишаються ще тисячі бранців. Один з них — чоловік киянки Ірини.

— Заради безпеки чоловіка я б не хотіла називати його прізвища, — сказала «ФАКТАМ» Ірина. — Він доброволець: в перший день великої війни пішов у військкомат і вже 26 лютого прибув до 95-ї окремої аеромобільної бригади. А через декілька днів потрапив в полон. Це сталося в Київській області.

— За яких обставин?

— Інформації обмаль. Бо тоді загинули майже всі, хто був поруч з ним. Вижили й потрапили в полон лише двоє — мій чоловік і ще один боєць. Згодом того бійця обміняли, ми з ним не зустрічалися, поговорити вдалося телефоном. Ця людина розповіла мені не багато. Чому? Можливо, не хотів мене психологічно травмувати. Не виключено й те, що йому дуже важко розказувати про пережите.

— Вони в полоні були разом?

— Лише попервах. Їх обох переправили на території російської федерації у в’язницю в Курську. Там посадили в різні камери, тому вони вже не спілкувалися і не бачились. Звідти мого чоловіка відправили в Севастополь. Там росіяни тримали чимало полонених. Значну їх частину в перші місяці великої війни вдалося обміняти. Але мій чоловік, на превеликий жаль, лишився в неволі.

У військовій бригаді, в яку його зачислили, працює гаряча лінія, але отримати там інформацію вкрай проблематично. Коли 10 квітня минулого року мені подзвонив інший хлопець, якого вдалося обміняти, і повідомив про полон, то на гарячій лінії казали: в списках загиблих, поранених і зниклих безвісти мого чоловіка немає. Дівчата, які сидять там на телефонах, торочили мені це аж до кінця травня. Хоча я й пояснювала їм, що маю інформацію від колишнього бранця, пропонувала, щоб вони до нього зателефонували. Одна з тих дівчат сказала мені: «Ось я подивилась у списках…» Але як вона могла дивитись в той момент у списки, якщо в телефоні було чутно, що вона не на роботі за столом, а на вулиці.

Одинадцятого червня вдалося повернути на Батьківщину близько 95 українських полонених (фото Координаційного штабу з поводження з полоненими)

— Що розповів вам колишній полонений, який повідомив, що на той час ваш чоловік знаходився в Севастополі?

— Сказав: «Ви не переживайте, в Севастополі навіть дають можливість помитися, регулярно годують». Питаю: «Що значить, навіть? В інших місцях цих благ цивілізації не було?» — «До того ми разом з вашим чоловіком були в Курську. Там все значно жорсткіше. Наприклад, камери були переповнені — в’язнів більше, ніж койкомісць. На початках годували, як заманеться тюремникам: могли дати нам трошки їжі, а могли й не дати». Виявилось, що в Курську їх жодного разу не водили митися. Мій чоловік потрапив в полон наприкінці лютого, а в Севастополь його переправили на початку квітня. Виходить, понад місяць без елементарної гігієни.

— Вам відомо, де зараз знаходиться ваш чоловік?

— Не знаю всіх місць неволі, в яких його утримували після Севастополя, але зараз він в Борисоглєбську Воронізької області.

— Ви це дізналися від когось з колишніх військовополонених?

— Так, від людини, яку обміняли зовсім недавно — 11 червня нинішнього року. Цей хлопець, зокрема, розповів, що мій чоловік схуднув майже на 30 кілограмів: при зрості 188 сантиметрів зараз важить 61 кілограм. Адміністрація стала зважувати полонених начебто для того, щоб перевірити, чи дійсно вони втрачають вагу.

— Які там умови утримання?

— В камерах цілодобово горить лампочка, вікна зафарбовані. З охоронцями спілкуватися заборонено. Якщо хтось із в’язнів щось спитає у наглядача, той не відповість, а потім порушника покарають побиттям. Лягати або сідати на койки не можна, доки не пролунає команда «Отбой!». До певного часу їм взагалі забороняли вдень сідати, навіть на підлогу, а також ходити — можна було тільки стояти. За порушення сильно били. Хлопці все ж придумали прикривати одну людину собою, щоб її не було видно і вона могла присісти. Зараз хоча б дозволили сідати на лавки. Також почали випускати на двір (раніше весь час тримали в камері). Хлопців стали дещо краще годувати і навіть раз на два тижні міняти постіль і білизну.

В СІЗО в Борисоглєбську росіяни утримують близько 300 українців, які потрапили в полон в перші тижні великої війни (фото з відкритих джерел)

«Українські невільники в Борисоглєбську досі не знають про звільнення Київщини»

— В разі потреби їм надають медичну допомогу?

— Фактично ні. Слід розуміти, що полонені просять покликати лікаря хіба що при дуже сильних розладах здоров’я, бо за такі звернення хлопців б’ють. До того ж меддопомога вкрай специфічна. Скажімо, якщо розболівся зуб, то лікувати його не будуть: прийде людина зі щипцями і вирве зуб без наркозу, не зважаючи на діагноз.

— Тобто з’явиться, наприклад, карієс, лікуватимуть радикально — видаленням зуба?

— Саме так. Підхід до лікування інших хвороб приблизно однотипний: чим би в’язень не захворів, йому дають якусь пігулку раз на три дні. Причому пацієнту не показують упаковку таблеток і не кажуть їхню назву.

— Колишній полонений, звільнений 11 червня, розповідав, чи є у вашого чоловіка припущення щодо того, чому росіяни досі його не обміняли?

— Дуже важко робити такого роду припущення, бо адміністрація нічого в’язням не говорить. Наглядачі взагалі з ними не розмовляють, бо це заборонено: мовчки три рази на день відкривають віконечко у дверях і подають через неї скудну їжу. Якщо наші хлопці щось в них запитають, то за це буде неминуче покарання — побиття. Невільники знаходяться фактично в повній інформаційній ізоляції. Вражаюча ілюстрація цього — звільнені 11 червня полонені не знали, чи деокуповано Київщину.

— Росіяни накивали п’ятами з Київщини, Сумщини та Чернігівщини рік і майже три місяці тому, а українські полонені в СІЗО Борисоглєбська про це не знали?

— Виходить, що не знали. Вони також не знали про деокупацію Харківщини, правобережної частини Херсонщини, знищення крейсера «Москва». В тому СІЗО знаходяться приблизно 300 українських бранців. Всі вони потрапили в полон в перші тижні війни. Нових полонених туди не привозять, тому ті, хто є, не мають інформації про події поза в’язницею.

Дехто з цих звільнених бранців знаходився у полоні з весни минулого року

Зрозуміло, що за умов жорстокої інформаційної ізоляції кожному конкретному полоненому не вистачає відомостей, щоб робити обґрунтовані припущення, чого росіяни його так довго не міняють. Хлопець, звільнений 1 червня, сказав: там якесь прокляте місце. Бо тамтешніх полонених міняють мало й дуже зрідка. Був такий період, коли особовий склад невільників в тому СІЗО взагалі не мінявся.

— Як вони це визначили?

— Завдяки перекликам: протягом всього цього часу на них лунали ті ж самі прізвища. Як я зрозуміла, переклик там чутно з будь-якого поверху. Коли люди щодня чують одній ті ж прізвища, то вони їх мимоволі виучують напам’ять. Тому, коли прізвища, умовно кажучи, Петренка або Сидорова, ще когось вилучаються зі списку переклички, значить, цих невільників або обміняли, або перевезли в інше місце. Цього року з Борисоглєбського СІЗО 4 лютого обміняли одного прикордонника з Київщини і ось нещодавно, 11 червня, — ще декількох полонених.

— Росія визнає, що ваш чоловік знаходиться в полоні?

— Так, визнає. До того ж ще у травні минулого року представники Міжнародного комітету Червоного Хреста зустрічалися з моїм чоловіком, він заповнив для них анкету. Власне, за сприяння Червоного Хреста тоді чоловіку дозволили передати мені лист. Це поки що єдиний лист, який я отримала від нього з полону. Він написав його власноруч. Значить, думаю, права рука в нього працює, голова — також.

«Лікар колонії замість того, щоб допомогти хворому, побив його гумовим кийком»

— Напередодні відкритого вторгнення в Україну путінський режим звільнив для майбутніх полонених (військових і цивільних) цілу низку місць позбавлення волі на території росії, — розповіла на презентації координаторка команди «Медійна ініціатива за права людини» Тетяна Катриченко.

Серед цих установ — виправна колонія N12 в містечку Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Колишні полонені, яких там утримували, розповіли команді «Медійна ініціатива за права людини», як в цій колонії проходить так звана процедура прийомки нових в’язнів: шикується шеренга наглядачів з гумовими кийками та вони проганяють через цей стрій нових невільників, безжально луплячи їх. Б’ють навіть тих, хто впав. Потім женуть їх в карантинне приміщення. Там два поверхи. На нижньому наші хлопці проводять увесь день. Увечері їх вишикували. Навпроти стала шеренга з наглядачів і спецпризначенців з гумовими кийками в руках. Лунає команда: «По одному бегом на второй этаж!» Хлопці починають бігти, і на них сиплеться град ударів дубинками. І так щовечора, поки не закінчиться карантин.

Колишні в’язні цієї колонії розповіли ще такі показові для тієї установи історії: у жовтні минулого року серед полонених, які там утримуються, почався масовий спалах захворювання на дизентерію. Адміністрації довелося лікувати хлопців. Але як це робилося! Їх по одному викликали в лазарет, де на них чекав якийсь тип з гумовим кийком в руках. Полонений брав таблетку і… отримував декілька ударів кийком по спині, а на додачу — ще й по руках.

В цій колонії утримувався вже не молодий — за 50 років — цивільний бранець з України. До полону він переніс операцію на серці. Таким людям життєво необхідні препарати для розрідження крові. Чоловік був змушений попросити ліки, хоча й знав, що це може погано для нього закінчитися. До цього в’язня прийшов лікар колонії, озброєний кийком, і від душі відлупцював ним бідолагу. На прощання спитав: «Ну что, я тебе разжижил кровь?»

— Це просто жах! Лікар замість того, щоб надати медичну допомогу людині, жорстоко лупить її! - каже Тетяна Катриченко. - До речі, колишні полонені розповіли, що начальник однієї з колоній напився та у стані сп’яніння забив до смерті бранця. Задокументовано й багато інших кричущих фактів, наприклад, коли наглядачі натравлювали на полонених сторожових собак.

Тетяна Катриченко: «Напередодні відкритого вторгнення в Україну путінський режим звільнив для майбутніх полонених (військових і цивільних) цілу низку місць позбавлення волі на території росії» (фото з відкритих джерел)

— Показовий факт: російські тюремники бояться розплати за свої діяння, тому докладають максимум зусиль, щоб в’язні не бачили їхні обличчя: носять маски, змушують невільників відвертатися до стіни, ставати в позу «латочки» (якомога нижче нахилитися), — каже адвокат «Медійної ініціативи за права людини» Андрій Яковлєв. — Важливо розуміти правовий статус військовополонених. Згідно з Женевською конвенцією, противник має право утримувати їх в неволі до завершення бойових дій. Але всі інші права за полоненими зберігаються. Ясна річ, що до них не можна застосовувати фізичного насилля. Їм мають надавати кваліфіковану медичну допомогу, дозволяти листуватися з рідними. А годувати так, щоб вони принаймні не втрачали вагу. Військових медиків та важкопоранених взагалі не можна утримувати в полоні. На превеликий жаль, росія порушує норми Женевського договору. Катування полонених взагалі є воєнним злочином, проте вони широко застосовуються росіянами.

— Щодо поганого харчування, то колишні полонені називають це одним з найбільших тягарів російського полону, — каже журналістка-розслідувачка «Медійної ініціативи за права людини» Марія Климик. — Адже в раціоні немає м’яса, риби, овочів та фруктів. А люди сидять місяці, а то й понад рік. Єдиний продукт, який підтримує сили, — це хліб.

Історію колишнього військовополоненого, яка підтверджує, що наші вороги — нелюди, людожери й кати, читайте в матеріалі: «На вечерю давали „делікатес“ — немите варене картопляне лушпиння, перемішане з якоюсь незрозумілою рибою»: розповідь про перебування в російському полоні.

На фото у заголовку: Тепер вже колишній полонений не втримав сліз щастя, коли опинився на волі в рідній країні (фото ОПУ)

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