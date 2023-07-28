«Державність важко захищати, але найважче повернути, якщо втратиш», — Зеленський (фото, відео)
У День української державності, який цього року відзначають 28 липня, а надалі — 15 липня, президент Володимир Зеленський узяв участь у заході, що відбувся на Михайлівській площі в Києві.
«Сьогодні ми відзначаємо День Державності. Вже вдруге — в умовах повномасштабної війни. І всі ми прагнемо, щоб уже наступного року ми відзначили цей день так само у своїй вільній столиці, так само разом із нашими героями, але з перемогою. З перемогою, яка стане початком заслуженого та справедливого миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей. Лише перемога над неволею дає справжню свободу, і сила перемоги визначає міцність і тривалість миру», — наголосив президент та додав: «Саме наша державність — це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України. Державність, яку важко захищати, але найважче повернути, якщо втратиш. Державність, яка ніколи не буває лише даністю, а завжди, щодня є результатом служіння та роботи заради України».
Володимир Зеленський також підкреслив, що перемога України в цій війні визначить національний шлях на покоління вперед і підтвердить ціннісні орієнтири, закладені тисячоліття тому: «Це вибір єднання зі світом. Це вибір бути учасником світової історії, щоб мати право на власну національну історію».
Він також вручив державні нагороди військовим. Так, найвищу нагороду — орден «Золота Зірка» — було вручено пілоту Повітряних сил Збройних Сил України підполковнику Сергію Вербицькому та артилеристу ЗСУ лейтенанту Миколі Чобану.
Також президент присвоїв почесне найменування «імені князя Мстислава Хороброго» 66-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України.
Під час заходу були вручені паспорти громадянина України 16 юним українцям, які досягли 14-річного віку. Серед них — діти українських захисників, діти загиблих героїв та ті, хто був вимушений покинути домівку через збройну агресію росії.
Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада підтримала перенесення дат важливих християнських свят, оскільки церкви в Україні вирішили перейти на григоріанський календар. Зокрема, це Різдво, Водохреще, а також день вшанування пам'яті святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого. Останній день відзначався 28 липня, як і День української державності.
Фото Офісу президента38