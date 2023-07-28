У День української державності, який цього року відзначають 28 липня, а надалі — 15 липня, президент Володимир Зеленський узяв участь у заході, що відбувся на Михайлівській площі в Києві.

«Сьогодні ми відзначаємо День Державності. Вже вдруге — в умовах повномасштабної війни. І всі ми прагнемо, щоб уже наступного року ми відзначили цей день так само у своїй вільній столиці, так само разом із нашими героями, але з перемогою. З перемогою, яка стане початком заслуженого та справедливого миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей. Лише перемога над неволею дає справжню свободу, і сила перемоги визначає міцність і тривалість миру», — наголосив президент та додав: «Саме наша державність — це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України. Державність, яку важко захищати, але найважче повернути, якщо втратиш. Державність, яка ніколи не буває лише даністю, а завжди, щодня є результатом служіння та роботи заради України».

Фото ОП

Володимир Зеленський також підкреслив, що перемога України в цій війні визначить національний шлях на покоління вперед і підтвердить ціннісні орієнтири, закладені тисячоліття тому: «Це вибір єднання зі світом. Це вибір бути учасником світової історії, щоб мати право на власну національну історію».

Він також вручив державні нагороди військовим. Так, найвищу нагороду — орден «Золота Зірка» — було вручено пілоту Повітряних сил Збройних Сил України підполковнику Сергію Вербицькому та артилеристу ЗСУ лейтенанту Миколі Чобану.

Фото ОП

Фото ОП

Також президент присвоїв почесне найменування «імені князя Мстислава Хороброго» 66-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України.

Під час заходу були вручені паспорти громадянина України 16 юним українцям, які досягли 14-річного віку. Серед них — діти українських захисників, діти загиблих героїв та ті, хто був вимушений покинути домівку через збройну агресію росії.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада підтримала перенесення дат важливих християнських свят, оскільки церкви в Україні вирішили перейти на григоріанський календар. Зокрема, це Різдво, Водохреще, а також день вшанування пам'яті святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого. Останній день відзначався 28 липня, як і День української державності.

Фото Офісу президента

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