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В саме серце: в День Державності Jerry Heil вразила потужною піснею

16:36 28 липня 2023
Jerry Heil

У День Державності, який відзначають 28 липня, Jerry Heil вразила потужною патріотичною піснею «Благословенна земля». Артистка каже, що прожила і відчула кожне слово, кожен рядок.

«Мурахи під час написання та запису сягали шлунку! Від усвідомлення, що кожне слово — правда! Що ми дійсно нація нащадків величних незламних людей, що нам так пощастило успадкувати такої неймовірної вроди землю, що ми і зараз гідні пам’яті наших пращурів і що наші нащадки пишатимуться нами», — прокоментувала роботу співачка.

У коментарях прихильники засипали Jerry Heil компліментами. Пишуть, що пісня вражає серце, є потужною, глибокою та надзвичайно красивою.

Нагадаємо, Jerry Heil поїхала на навчання до США. Час від часу вона повертається до України.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Даніель Салем розчулив чуттєвою піснею-присвятою побратимам.

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