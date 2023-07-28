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Досі не має власного житла: Тоня Матвієнко поскаржилася на фінансові труднощі

17:45 28 липня 2023
Тоня Матвієнко

Співачка Тоня Матвієнко, яка повернулася з Великобританії до України, розповіла про фінансові труднощі, викликані війною. Вона каже, що вони з чоловіком Арсеном Мірзояном майже нічого не заробляють. Комерційних концертів зараз майже немає, здебільшого вони беруть участь у благодійних заходах на підтримку військових, виступають перед захисниками.

Щоб отримувати стабільне джерело доходу, Матвієнко влаштувалася на роботу. Вона викладатиме вокал студентам Університету культури.

Тоня розповіла, що зараз уся родина мешкає в приватному будинку в Києві, який дістався від діда. Власного житла вона не має. А винаймати квартиру вони не бачать сенсу.

«Хочеться мати своє житло, яке придбане. А знімати і платити оренду — не хочеться. Тому що, мені здається, це не вигідно взагалі. Тут є, де жити. Тут за ці гроші можна щоб і мама їла, і прибиральницю, і няню. Це в довоєнні часи, зараз часи інші», — розповіла Тоня в інтерв’ю «Слава+».

Майже шість років тому вони з Арсеном вклали гроші в будівництво квартири. Проте об’єкт наразі заморожений.

«Ми колись з Арсеном вкладали гроші в будівництво і воно не добудувалося. Оця мрія, блін, вона знищена. Просто ми, грубо кажучи, чекаємо. Це все почалося від 2017 року. Шість років чекаємо», — розповіла співачка.

Раніше Тоня Матвієнко розповідала про проблеми у стосунках з чоловіком. Арсен каже, що вони багато чого переосмислили.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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