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Шоу-бізнес

Тоня Матвієнко розповіла про проблеми у стосунках у новій пісні

18:15 12 серпня 2022
Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко, яка нещодавно повернулася на Батьківщину з Великобританії, не марнувала часу і представила нову роботу — трек «Жива вода». За словами артистки, пісня є автобіографічною, але розказана історія знайома багатьом українцям.

«Любити, як життя, і забути розчарування — це, мабуть, найголовніший меседж у пісні. У стосунках завжди трапляються кризи, але це не привід їх завершувати. Потрібно обнулитися і почати все з чистого аркуша», — коментує Матвієнко.

Автором слів та музики стала Наталія Деньків (LAMA), а у записі бандурних партій брав участь Іван Ткаленко — музикант, з яким Тоня має довгі творчі стосунки. Іван разом із дружиною захищає Україну на Сході країни.

Реліз треку планувався на березень, проте повномасштабне вторгнення країни-агресора завадило планам співачки.

Тоня не приховує, що в них із Арсеном Мірзояном виникали проблеми у стосунках. У мережі навіть з'явилися чутки про розлучення зіркової пари. «Не дочекаєтеся», — відповіла Тоня на чутки.

На початку війни Тоні та Арсену справді довелося розлучитися. Він залишився в Україні, а співачка з дітьми та мамою поїхали за кордон. У Великій Британії Тоня відправила до першого класу молодшу доньку Ніну.

Фото instagram.com/tonya_matvienko

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