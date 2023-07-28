Українська спортсменка встановила абсолютний світовий рекорд на Карибах: неймовірні фото

Неймовірне досягнення підкорилося українській спортсменці Катерині Садурській на турнірі з фрідайвінгу Vertical Blue-2023, який проходив на Багамських островах.

Наша співвітчизниця виступала у найскладнішій дисципліні CNF (вертикальне занурення, використовуючи лише власні м'язи без ластів та інших допоміжних предметів), опустившись на глибину 76 метрів, що стало абсолютним світовим рекордом.

"Після попередньої спроби на 77 м, під час цього занурення на 76 метрів у дисципліні CNF я відчувала, що все йде за планом, – на радощах написала Катерина Садурська на своїй сторінці в Instagram. – З любов'ю та миром усередині. Чистий фрідайвінг. Неймовірно радію цьому досягненню після 23 років у водних видах спорту. Уроки, які я здобула на цьому шляху, люди, яких я зустріла, ситуації, через які я проходила, можливо, навіть більш цінні. Хочу подякувати всім за допомогу та підтримку! Читаю всі зворушливі слова й досі не можу повірити, що це відбувається. Слава Україні!"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Павло Кордіяка зі світовим рекордом став найсильнішою людиною планети.

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