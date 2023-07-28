Потужний вибух пролунав у Таганрозі, є поранені (відео)
У російському Таганрозі, який знаходиться недалеко від окупованого Маріуполя, пролунав сильний вибух. На місці вибуху утворився кратер.
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко з посиланням на місцеві Telegram-канали, наразі на місці розбирають завали. Також очевидці повідомляють про знайдений снаряд у Лермонтовському провулку за сто метрів від місця вибуху.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, «вдарило» в районі аквапарку «Лазурний» на вулиці адмірала крюйса. Вибухова хвиля вибила вікна у найближчих будинках. Очевидці повідомляють про «воронку у дворі державного банку».
За даними російських ЗМІ, постраждали 12 людей.
Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що, ймовірно, вибухнула ракета.
«У центрі Таганрога за адресою пров. Лермонтовський, 22, біля кафе „Чехов сад“ вибухнула імовірно ракета. На місці працюють рятувальники. Загиблих немає. Є кілька постраждалих, до яких виїхали швидкі бригади. Чотири людини отримали легкі поранення від скла, що розбилося. Інформація про збитки уточнюється», — повідомив він.
За даними ростовського губернатора, до лікарень доставлено 9 осіб, їх стан — середнього та легкого ступеня тяжкості.
За даними пропагандистської агенції «РИА Новости», по Таганрогу нібито була скоєна атака переобладнаною в ударний варіант зенітної ракетою комплексу ППО С-200.
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