Потужний вибух пролунав у Таганрозі, є поранені (відео)

У російському Таганрозі, який знаходиться недалеко від окупованого Маріуполя, пролунав сильний вибух. На місці вибуху утворився кратер.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко з посиланням на місцеві Telegram-канали, наразі на місці розбирають завали. Також очевидці повідомляють про знайдений снаряд у Лермонтовському провулку за сто метрів від місця вибуху.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, «вдарило» в районі аквапарку «Лазурний» на вулиці адмірала крюйса. Вибухова хвиля вибила вікна у найближчих будинках. Очевидці повідомляють про «воронку у дворі державного банку».

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За даними російських ЗМІ, постраждали 12 людей.

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Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що, ймовірно, вибухнула ракета.

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«У центрі Таганрога за адресою пров. Лермонтовський, 22, біля кафе „Чехов сад“ вибухнула імовірно ракета. На місці працюють рятувальники. Загиблих немає. Є кілька постраждалих, до яких виїхали швидкі бригади. Чотири людини отримали легкі поранення від скла, що розбилося. Інформація про збитки уточнюється», — повідомив він.

За даними ростовського губернатора, до лікарень доставлено 9 осіб, їх стан — середнього та легкого ступеня тяжкості.

За даними пропагандистської агенції «РИА Новости», по Таганрогу нібито була скоєна атака переобладнаною в ударний варіант зенітної ракетою комплексу ППО С-200.

Як писали «ФАКТИ», раніше невідомі дрони атакували москву.

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