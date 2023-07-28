Через страйк у Голлівуді церемонія «Еммі» перенесена на невизначений термін

Щорічна церемонія вручення премії «Еммі», яка по праву вважається найпрестижнішою телевізійною нагородою у світі, переноситься на невизначений термін. Нагадаємо, «Еммі» вручають за найкращі телесеріали, мінісеріали, телефільми та телешоу. Цього року нагородження було заплановано на 18 вересня.

Причиною перенесення став масштабний страйк сценаристів та акторів у США. Першими вирішили страйкувати сценаристи. Їхня гільдія (профспілка) оголосила про початок акції в травні. А 14 липня до них приєдналася Гільдія акторів кіно та телебачення (SAG-AFTRA). Востаннє такий спільний страйк відбувався в США 60 років тому.

Сценаристи та актори вимагають від кіностудій та телеканалів підвищення заробітної плати, врегулювання оплати праці тих, хто працює зі стрімінговими компаніями (Netflix, Disney+, HBO+, Amazon, Hulu та іншими), а також заборони використання Штучного інтелекту без погодження з профспілками.

Страйк тяжко вдарив по кіно- та телевиробництву в США. Зупинилися зйомки нових сезонів популярних серіалів, а також низка фільмів, на які Голлівуд покладає великі надії.

. Тоді нагородження скасували через теракти 11 вересня. Під час пандемії коронавірусу церемонія «Еммі» проводилася онлайн.

Тим часом 48-річний Леонардо Ді Капріо розважається в Європі з новою подружкою, британською топ-моделлю Нілам Гілл. А одна з найяскравіших пар Голлівуду Софія Вергара та Джо Манганьєлло оголосили про розлучення.

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