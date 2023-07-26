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Леонардо Ді Капріо розважається на яхті: хто склав компанію зірці

22:15 27 липня 2023
Леонардо Ді Капріо з британською топ-моделлю Нілам Гілл

Леонардо Ді Капріо, схоже, знову змінив подружку. 48-річний актор був помічений у Сен-Тропе з британською топ-моделлю Нілам Гілл. Вони вирушили в круїз на яхті. До Лео і його дівчини приєднався старий друг Ді Капріо, популярний актор Тобі Магуайр. Виконавця ролі Людини-павука також супроводжувала струнка красуня, проте її особистість папараці визначити не вдалося.

Тобі Магуайр

Про те, що Леонардо зустрічається з Нілам, у британських ЗМІ заговорили приблизно місяць тому. Приводом для чуток стала мега-вечірка в Лондоні, яку влаштував журнал Vogue на честь виходу свого серпневого номера. На його обкладинці красується популярна британська телеведуча Майа Джама. Подейкували, що саме вона зустрічалася з Ді Капріо. Що стосується міс Гілл, то вона нібито більше цікавилася одним із друзів Лео, найімовірніше, Тобі.

Невідома подружка Тобі

Тепер стало зрозуміло, що всі ці припущення були хибними. У Магуайра виявилася інша дівчина, Джама з цієї складної конфігурації випала зовсім, а Гілл з усією визначеністю зустрічається з Ді Капріо.

Британська топ-модель Нілам Гілл

Нілам мала стильний і невимушений вигляд у максі-сукні з леопардовим принтом від Rat & Boa за 220 доларів. Літній імідж вдало доповнювали яскраво-зелена сумка і шльопанці, а також невеликий клатч від Dior.

Непомітний Ді Капріо

Лео, як завжди, намагався бути непомітним. Він одягнув просту білу футболку з бежевими шортами і бейсболку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після розставання з Ді Капріо супермодель Джіджі Хадід опинилася у в'язниці.

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