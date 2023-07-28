Весь червень — знову за партами: Кабмін затвердив терміни нового навчального року у школах України

В Україні, де зросла вартість вищої освіти, затвердили постанову про початок навчального року. Він триватиме з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«ОВА за участю засновників закладів освіти мають забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці. Найголовніше — це безпека дітей та освітнього процесу. Побудова комфортних і якісних укриттів — питання номер один, яке ми ставили перед громадами. Кошти для цього були виділені. 1,5 млрд гривень. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль», — написав він.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що українські студенти можуть отримати по 10 тисяч євро на навчання.

39

Читайте нас у Facebook та Instagram