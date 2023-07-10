Українські студенти можуть отримати по 10 тисяч євро на навчання: що для цього потрібно

В Україні уряд запустив низку програм з надання грантів на розвиток ветеранського бізнесу. А суденти можуть розраховувати на гранти віл Європейського центрального банку. Правда, за певних умов.

Як повідомляє Мінреінтеграції, гранти у розмірі 10 тисяч євро нададуть 15 студентам українських вишів.

Грант надається для фінансування навчання й інших пов’язаних із ним витрат. Учасник відбору повинен:

мати громадянство України;

бути зарахованим (або планувати вступ) до магістратури з обчислювальної техніки, економіки, інженерії, права, статистики чи інших відповідних галузей (наприклад, математики, фінансів, політичних наук);

мати середню оцінку у навчанні на бакалавраті від 80 балів.

Подати заявку можна до 4 серпня, заповнивши анкету за посиланням.

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Після заповнення форми необхідно надіслати електронний лист на адресу: [email protected], додавши такі документи:

форму заявки (у форматі Excel);

резюме та підтвердження прийняття або попереднього прийняття на магістерський курс за одним із відповідних напрямів навчання на 2023/2024 навчальний рік;

ксерокопію підтвердження кваліфікації бакалавра та підтвердження рівня навчання (як єдиний PDF-файл).

Нагадаємо, що здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Але право на відстрочення від мобілізації студенти мають лише на час навчання.

Фото Pixabay

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