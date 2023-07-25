В Україні зросла вартість вищої освіти: скільки доведеться витратити для отримання диплома

Хоча перехід на освітній процес у дистанційному форматі призвів до незаперечного зниження якості освіти, тим не менше вартість отримання вищої освіти в Україні за підсумками 2022 року зросла на 7,2%. Такі дані навів Держстат, однак насправді, стверджують експерти, опитані РБК-Україна, в середньому зростання відбулося на 10−20%.

Такі висновки вони зробили, проаналізувавши розцінки на освітні послуги у найпопулярніших вишах країни.

КНУ імені Тараса Шевченка. Розцінки на навчання на філологічних спеціальностях тут варіюються від 39 900 до 52 100 гривень за рік (при цьому найдешевше вийде вивчати українську мову та літературу). Отримання економічних спеціальностей у виші нині коштує від 42 000 до 70 000 гривень, навчання на юриста — 62 000 гривень. А ось комп'ютерні науки коливаються в межах 30−40 000 гривень.

Львівський національний університет імені Івана Франка. Навчання на економічному факультеті коштуватиме 30180 гривень, на факультеті міжнародної економіки — 34485 гривень на рік. Комп'ютерні технології у новому навчальному році можна буде вивчати за щонайменше 28 607 гривень, а ось спеціальність права є найдорожчою — аж 46289 гривень на рік.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. У цьому ВНЗ ціни помітно нижчі за попередні університети. Так, наприклад, вартість за «контракт» на філології починається з 20 740 гривень і підвищується до 25 550. Отримати економічний фах коштує 25 550 гривень незалежно від напрямку. До речі, такі самі ціни й на правничі, і на маркетингові спеціальності.

Національний університет «Києво-Могилянська академія». У цьому виші рік навчання на факультеті права коштує 85 000 гривень, на спеціальності «Інформаційні технології» — від 70 до 100 тисяч гривень на рік, а вивчення філологічних наук — 47 — 63 тисячі гривень на рік.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». ​​​​​​​За навчання на економічних спеціальностях та маркетингу тут доведеться віддати від 39 900 гривень. Річна вартість навчання на юридичному факультеті становить вже 44 900 гривень, а на «непрофільній» на філології- від 43 900 гривень. А інформаційні технології тримаються в межах 39−44 000 гривень.

Нагадаємо, що спеціалісти впевнені — післявоєнне відновлення в Україні стане наймасштабнішим проєктом у Європі та потребуватиме від системи вищої освіти більше професійно підготовлених фахівців у галузі інженерії, будівництва, сектору безпеки та оборони.

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