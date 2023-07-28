Синоптики пообіцяли Києву «ідеальний літній день»: на які сюрпризи чекати від погоди в останні вихідні липня

В Україні, де нещодавно було дуже спекотно, в останні вихідні липня пройдуть дощі. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Дощі. 29-го липня пройдуть у західній частині, на Харківщині та Луганщині (вночі й на Донеччині). Окремо хочу сказати про північні області, де ще вчора ніяка прогностична схема дощів не показувала. Уточнення: завтра на Житомирщині, Київщині й Чернігівщині є ймовірність окремих короткочасних дощів із грозою. Скоріше, невеликий дощ може з'явитися в післяобідню пору — візьміть, про всяк випадок, парасолю чи якийсь целофанчик на природу. У центральних областях та у південній частині, а також на Сумщині та Донеччині — без істотних опадів, багато сонця. У суботу температура повітря в Україні буде комфортною, комусь низькуватою навіть, впродовж дня +24+29 градусів», — написала вона.

За прогнозои синоптикині, вітер 29 липня буде з північного заходу, помірний, в Приазов'ї можливі пориви до 15−20 метрів за секунду.

«30-го липня дощі з грозами передбачаються у західних областях України, вдень дійдуть до Вінниччини, решта території перебуватиме у сухій сонячній погоді. Температура повітря у неділю підвищиться, вдень +26+32 градуси, в західних областях буде трохи свіжіше, +23+29 градусів. У Києві, як я вже сказала, уточнюю прогноз на завтра: в суботу всередині дня чи ввечері є ймовірність дощу. Не всі моделі дають цей дощ, але все ж оці невеликі острівці вологи на поважаних мною картах заслуговують на увагу. Температура повітря завтра максимальна близько +25 градусів. У неділю в Києві — ідеальний синоптичний літній день, без опадів, +28 градусів», — прогнозує Діденко.

За прогнозом кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича, на вихідних погодні умови у більшості областей нашої країни визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Однак, у західних, східних та місцями північних областях атмосферні фронти стануть причиною дощів, місцями помірних, а також спостерігатиметься поривчастий вітер, в основному при грозах. Температурний фон очікується близьким до норми, у південній половині вищим за норму на 2 — 4 °C.

Він прогнозує, що 29 липня у західних областях вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі та грози, у Карпатах та на Прикарпатті місцями град та шквали, 15 — 20 м/с. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +23…+28 °С. У Карпатах вночі близько +8 °С, вдень +17…+22 °С.

У північних областях вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С.

У центральних регіонах без опадів, лише вночі на Дніпропетровщині пройде дощ. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С.

У південній частині України та в Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +16…+21°С, вдень +28…+33 °С.

У східних областях очікується дощова погода, вночі на Харківщині місцями значні опади. У окремих районах грози. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°С, вдень +21…+26 °С.

За прогнозом Кібальчича, 30 липня у західних областях вночі місцями пройде невеликий дощ із грозою, вдень короткочасні дощі, грози; місцями град та шквали, 17 — 22 м/с. Вітер вночі південний, вдень західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С.

У північних областях без опадів, лише у другій половині дня та ввечері на Київщині пройде короткочасний дощ із грозою. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +24…+29 °С.

У центральних областях без істотних опадів, лише ввечері на Черкащині очікується дощ із грозою. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +26…+31 °С.

У південних областях опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +17…+22 °С, вдень +29…+34 °С.

У східній частині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +25…+30 °С.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кібальчич склав прогноз погоди на липень 2023 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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