Пенсіонери, які проживають у зоні бойових дій, отримуватимуть доплату до пенсії, — рішення Кабміну

В Україні частина пенсіонерів, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій, отримуватимуть додаткову допомогу коштом Всесвітньої продовольчої програми ООН. Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення уряд ухвалив сьогодні, 28 липня.

Пенсіонери, яким надаватимуть кошти, мають відповідати трьом критеріям:

• проживати на територіях активних чи можливих бойових дій (це стосується в тому числі ВПО);

• отримувати пенсію меншу ніж 3000 грн;

• не отримувати з 1 березня 2023 року додаткові грошові виплати від міжнародних організацій після заповнення заяви на платформі «єДопомога» та державну допомогу на проживання для ВПО.

Розмір допомоги визначатимуть як різницю між 3000 грн та пенсійною виплатою, проте вона не може бути меншою ніж 100 грн.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні благодійний фонд «Деполь Україна» оголосив збір заявок переселенців на отримання грошової допомоги у розмірі 6 660 грн.

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