Мешканцям трьох областей України виплатять по 6600 гривень на кожного члена сім'ї: хто та як може отримати допомогу

В Україні, де багато людей стали вимушено переміщеними особами через війну, благодійний фонд «Деполь Україна» оголосив збір заявок переселенців на отримання грошової допомоги.

«Оголошуємо збір заявок на грошову допомогу. Якщо ви маєте довідку ВПО не більше 30 днів, або у вас є діти до 18 років (довідка ВПО до 90 днів) і ви проживаєте в: Харкові та області; Одесі та області; Києві та області. Ви можете заповнити заявку на отримання 6 660 грн. Вимогою є неотримання коштів від інших фондів протягом останніх трьох місяців. Будь ласка, уважно читайте вимоги для отримання грошової допомоги та в разі невідповідності хоча б одного з пунктів — немає сенсу подавати заявку. Це несе величезну шкоду для програми в цілому. Кожна ваша заявка перевіряється на відповідність: чи ви дійсно не отримували допомогу в інших організаціях? Перевірка займає час, який ми можемо інвестувати на швидкість видачі грошової допомоги», — йдеться у повідомленні організації.

Критерії видачі грошової допомоги:

- Мати довідку ВПО не більше 90 днів, переїзд з тимчасово окупованих територій або територій проведення бойових дій, якщо у вашій родині є діти віком до 18 років;

- У вашій родині, яка має прописку у Харкові чи Харківській області, є діти віком до 18 років;

- Грошову допомогу від Деполь можливо отримати за умови, якщо людина не отримувала за останні 3 місяці жодної грошової допомоги від інших організацій і фондів, не враховуючи допомогу від держави (єДопомога);

- У родині, що проживає в одній квартирі або домі (одне домогосподарство) грошову допомогу може отримати не більше 4 осіб, навіть за умови відповідності критеріям і наявності документів.

Як писали «ФАКТИ», мешканці Херсонщини, чиє житло постраждало внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, можуть розраховувати на отримання фінансової допомоги від благодійної організації ADRA Ukraine. А благодійний фонд «Право на захист» продовжує приймати заявки від громадян України на отримання грошової допомоги на суму 6600 гривень на людину (2200 гривень три місяці).

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