36.70 / 37.35 40.22 / 41.02
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Прощений Неймар із ошуканою подругою дізналися стать майбутньої дитини: яскраве відео

10:55 26 червня 2023
Неймар та Бруна Б&#39;янкарді

Зірковий футболіст французького «ПСЖ» бразилець Неймар, який отримав дозвіл на «обмежений» секс на стороні, незабаром вдруге стане батьком.

Подруга гравця модель Бруна Б'янкарді, схоже, вибачила Неймару нещодавню зраду. Пара виклала в соцмережі гарне відео, на якому щасливі майбутні батьки дізнаються, що у них народиться дівчинка. При цьому дівчина не забороняє футболісту спілкуватися зі своїм старшим сином, 11-річним Давидом Луккою, який безпосередньо взяв участь у заході.

Нагадаємо, що Неймар продовжує відновлюватися після травми гомілкостопа, отриманої наприкінці лютого в матчі чемпіонату Франції проти «Лілля», через яку бразилець пропустив кінець минулого сезону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий Неймар програв за дві години мільйон євро та «гірко» розплакався на камеру.

132

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розчин перманганату калію

Дайте огіркам це диво-підживлення: почнуть рости як скажені, і обов’язково засиплять урожаєм (відео)

томати

Підживить огірки, томати і цибулю: одне добриво, яке спасе городину від більшості недугів

Гороскоп

Левам повернуть борги, Дівам доведеться виправляти чужі помилки, а перед Козерогами відкриються нові можливості: гороскоп на 26 червня 2023 року

Мариновані помідори за 20 хвилин

Мариновані помідори: чудова закуска за 20 хвилин

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту