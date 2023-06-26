Прощений Неймар із ошуканою подругою дізналися стать майбутньої дитини: яскраве відео

Зірковий футболіст французького «ПСЖ» бразилець Неймар, який отримав дозвіл на «обмежений» секс на стороні, незабаром вдруге стане батьком.

Подруга гравця модель Бруна Б'янкарді, схоже, вибачила Неймару нещодавню зраду. Пара виклала в соцмережі гарне відео, на якому щасливі майбутні батьки дізнаються, що у них народиться дівчинка. При цьому дівчина не забороняє футболісту спілкуватися зі своїм старшим сином, 11-річним Давидом Луккою, який безпосередньо взяв участь у заході.

Нагадаємо, що Неймар продовжує відновлюватися після травми гомілкостопа, отриманої наприкінці лютого в матчі чемпіонату Франції проти «Лілля», через яку бразилець пропустив кінець минулого сезону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий Неймар програв за дві години мільйон євро та «гірко» розплакався на камеру.

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