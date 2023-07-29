Ракетний удар росіян по Дніпру: пошкоджені житлові будинки, авто, є постраждалі

Ввечері п'ятниці, 28 липня, російські окупанти знову завдали ракетного удару по Дніпру. Пошкоджень зазнали 4 житлові будинки. Також постраждали 3 адміністративні споруди та 7 автівок.

Про це повідомив у Telegram глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Кількість постраждалих у Дніпрі не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей», — зазначив глава ОВА.

За його словами, весь житловий комплекс має пошкодження, один з будинків комплексу зруйнований з 9 по 13 поверх.

На обстріл вчора ввечері відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна зробить усе для того, щоб російські окупанти були покарані за свої теракти, в тому числі і за удар по багатоповерхівці в Дніпрі.

Також він показав відео, зняте на місці удару.

Своєю чергою, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що ціллю росіян була порожня будівля Служби безпеки України. Він зазначив, що це вже третя їхня спроба поцілити туди.

Крім того, ворог вночі гатив по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровської області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Минулося без руйнувань і постраждалих.

Нагадаємо, днями росіяни нанесли ракетний удар по порту Рені в Одеській області, постраждало судно країни-члена НАТО.

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