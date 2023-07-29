Пенсію відберуть: хто з пенсіонерів не зможе пройти верифікацію

В Україні до повномасштабної війни соціальні виплати були головною статтею видатків у бюджеті країни. І зараз понад 400 млрд грн держава витрачає на соціальні виплати. Частина цієї суми сплачується неправомірно, тому в ПФУ, як і обіцяли, розпочинають верифікацію — перевірку особистих даних пенсіонерів (крім Пенсійного фонду, її проводять Мінфін та Мінсоцполітики).

Про це пише Obozrevatel.

Перші «претенденти» на позбавлення пенсії — пенсіонери-переселенці які не проживають за місцем реєстрації, Також йдеться про тих людей похилого віку, які з якоїсь причини не отримував виплату протягом шести місяців, та тих, які тривалий час перебувають за територією України.

У всіх цих випадках держава має право не платити гроші такому пенсіонерові.

Також пенсію можуть забрати в разі, якщо:

- є помилка у прізвищі;

- виплати отримали за фальшивими документами;

- якийсь час жили за кордоном;

- не отримували виплати 6 місяців;

- переселенець змінив місце проживання.

«Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не встановлено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України», — йдеться у законі.

Зазначимо, у реєстрі судових рішень можна знайти сотні рішень про те, щоб стягнути у пенсіонера частину виплати, яку було неправомірно виплачено.

Тобто, гроші забирають у тому випадку, якщо українець не має права на виплату, але отримує її.

Наприклад, це стосується одиноких матерів, які відмовляються офіційно виходити заміж для отримання виплати, субсидіантів, які приховують додатковий дохід, та пенсіонерів, які фальсифікували документи при оформленні виплати.

Перевірка відбувається постійно.

Усього є три етапи: при зверненні за допомогою, під час отримання допомоги та протягом трьох років після того, як виплату скасували.

Верифікацію проводить Мінфін: для цього аналізують бази даних, порівнюють інформацію з різних реєстрів.

Якщо Мінфін бачить підозрілі виплати, то надсилає цю інформацію до Мінсоцполітики для того, щоб ті провели повторну перевірку.

Якщо порушення підтверджується, виплату можуть або скасувати, або ж змусити її повернути до бюджету. наприклад, через суди повертають «зайву» субсидію.

У рамках верифікації чиновники отримають таку інформацію:

- про те, якими транспортними засобами володіє отримувач допомоги;

- документи, що надали для отримання допомоги;

- про перетин кордону;

- про доходи від податкової;

- про штрафи, які сплачував отримувач допомоги тощо.

Як повідомляли «ФАКТИ», у серпні деякі категорії пенсіонерів можуть отримати до пенсії додаткову доплату. Більш детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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