Авокадо, яйце та пісня від DOROFEEVA: Ектор Хіменес Браво поділився ідеєю смачнючого сніданку
Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво, якого нещодавно нагородив головком Валерій Залужний, запропонував українцям приготувати смачний сніданок. Щоб не вживати каву натщесерце, шеф-кухар рекомендує сендвіч з яйцем.
«Ранок починається не з кави, а зі сніданку (адже кава натщесерце то шкідливо). Пропоную сьогодні разом поласувати смачним і корисним сніданком — сендвічем з яйцем!» — пише суддя проєкту «МастерШеф».
Інгредієнти:
• Відварені яйця — 2 шт.
• Авокадо стиглий — 1 шт.
• Гірчиця — 1 ч.л.
• Сік лимона — ½ шт.
• Сіль та перець — на смак
• Крем-сир — 30 г
• Хліб
• Листя шпинату — 1 шт.
• Сир Чедер — 2 шматочки
Приготування:
В миску додати яйця, очищене авокадо, гірчицю, сік лимона, сіль, перець та крем-сир.
Всі інгредієнти розім'яти виделкою.
На хліб викласти шматок сиру Чедер, начинку з яєць.
Накрити все листям шпинату та шматком сиру.
Зверху покласти ще одну скибку хліба.
Смажити сендвіч на пательні до готовності.
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