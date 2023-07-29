37.07 / 37.75 41.03 / 41.88
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Авокадо, яйце та пісня від DOROFEEVA: Ектор Хіменес Браво поділився ідеєю смачнючого сніданку

13:07 29 липня 2023
Браво

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво, якого нещодавно нагородив головком Валерій Залужний, запропонував українцям приготувати смачний сніданок. Щоб не вживати каву натщесерце, шеф-кухар рекомендує сендвіч з яйцем.

«Ранок починається не з кави, а зі сніданку (адже кава натщесерце то шкідливо). Пропоную сьогодні разом поласувати смачним і корисним сніданком — сендвічем з яйцем!» — пише суддя проєкту «МастерШеф».

Інгредієнти:

• Відварені яйця — 2 шт.
• Авокадо стиглий — 1 шт.
• Гірчиця — 1 ч.л.
• Сік лимона — ½ шт.
• Сіль та перець — на смак
• Крем-сир — 30 г
• Хліб
• Листя шпинату — 1 шт.
• Сир Чедер — 2 шматочки


Приготування:

В миску додати яйця, очищене авокадо, гірчицю, сік лимона, сіль, перець та крем-сир.

Всі інгредієнти розім'яти виделкою.

На хліб викласти шматок сиру Чедер, начинку з яєць.

Накрити все листям шпинату та шматком сиру.

Зверху покласти ще одну скибку хліба.

Смажити сендвіч на пательні до готовності.

Раніше ми розповідали, як приготувати шарлотку з малиною за рецептом блогерки Alina Foodee.

83

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

щур

Водоліям — вдалі покупки, Левам — реалізація планів, Дівам — грошові надходження: гороскоп на день Спритного Щурика-менеджера

Принцеса не стримала емоцій

Герцогиня розплакалася на публіці: Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій та порушила протокол

Грядка з болгарським перцем

Обов’язково дайте це підживлення в кінці липня томатам і огіркам: вони відразу почнуть плодоносити, а урожай буде більшим в 5 разів

аферисти, гроші

«Військовий дізнався про обман після важкого бою, в якому був поранений»: шахраї під виглядом «волонтерів» виманюють у воїнів ЗСУ гроші на авто

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту