Авокадо, яйце та пісня від DOROFEEVA: Ектор Хіменес Браво поділився ідеєю смачнючого сніданку

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво, якого нещодавно нагородив головком Валерій Залужний, запропонував українцям приготувати смачний сніданок. Щоб не вживати каву натщесерце, шеф-кухар рекомендує сендвіч з яйцем.

«Ранок починається не з кави, а зі сніданку (адже кава натщесерце то шкідливо). Пропоную сьогодні разом поласувати смачним і корисним сніданком — сендвічем з яйцем!» — пише суддя проєкту «МастерШеф».

Інгредієнти:

• Відварені яйця — 2 шт.

• Авокадо стиглий — 1 шт.

• Гірчиця — 1 ч.л.

• Сік лимона — ½ шт.

• Сіль та перець — на смак

• Крем-сир — 30 г

• Хліб

• Листя шпинату — 1 шт.

• Сир Чедер — 2 шматочки



Приготування:

В миску додати яйця, очищене авокадо, гірчицю, сік лимона, сіль, перець та крем-сир.

Всі інгредієнти розім'яти виделкою.

На хліб викласти шматок сиру Чедер, начинку з яєць.

Накрити все листям шпинату та шматком сиру.

Зверху покласти ще одну скибку хліба.

Смажити сендвіч на пательні до готовності.

Раніше ми розповідали, як приготувати шарлотку з малиною за рецептом блогерки Alina Foodee.

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