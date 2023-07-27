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Повітряна та ніжна шарлотка з ягодами малини від блогерки-красуні Аліни: потрібно всього лише 3 яйця, 100 гр муки та трохи цукру (відео)

18:08 27 липня 2023
десерт

Українська фудблогерка Alina Foodee часто ділиться рецептами десертів та випічки, які прості у приготуванні, не вимагають великого переліку продуктів, що зовсім не позначається на результаті. Її десерти завжди виходять повітряними, ароматними та смачними.

Сьогодні Аліна запропонувала рецепт шарлотки з малиною.

Інгредієнти:

Яйця — 3 шт.
Дрібка солі
Цукор — 100 г
Ванільний цукор — 10 г
Борошно — 100 г
Розпушувач — 0,5 ч.л. (не обов'язково)
Малина — 200 г

Заливка:
Сметана — 200 г
Ванільний цукор — 5 г
Цукор — за смаком
Свіжа малина

Приготування:
Яйця збити з сіллю та цукром до пишної світлої піни.

Коли цукрова маса збільшилася в обсязі, додати ванільний цукор і продовжувати збивати близько 10 хвилин.

Збивати потрібно дуже добре, щоб шарлотка вийшла повітряною.

Потім додати просіяне борошно та розпушувач.

Додати малину та акуратно перемішати.

Перекласти тісто у форму. Випікати за температури 180 градусів 35−40 хвилин.

Коли шарлотка охолоне, залити її сметаною та прикрасити ягодами малини.

Раніше Аліна розповіла, як приготувати овочеву закуску з баклажанів та болгарського перцю. Таке асорті може бути як самостійною стравою, так і доповненням до м'яса.

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